Ranná panika pri bazéne a lehátkový rekordér v akcii: VIDEO z Tenerife pobláznilo sociálne siete

TENERIFE - Ranné bitky o miesta pri hotelových bazénoch sú už pre dovolenkárov známou klasikou. Na Tenerife však jeden turista predviedol výkon, ktorý by sa nestratil ani na atletickej dráhe – v priebehu pár sekúnd obsadil sedem lehátok, no ani si na ne nesadol.
Jeff Hunter zo Severného Írska bol 7. augusta ubytovaný v hoteli Parque Santiago na Tenerife, keď sa stal svedkom nečakaného „športového“ predstavenia. Krátko pred deviatou hodinou ráno, kedy sa otvára prístup k bazénu, sa jeden z hostí postavil do bežeckého štartu. Keď brány otvorili, vyrazil ako blesk, v ruke držal niekoľko uterákov, a v priebehu sekúnd ich rozložil na sedem lehátok v prvom rade. Video, ktoré zachytil Jeff, sa bleskovo rozšírilo po sociálnych sieťach a pobavilo tisíce ľudí.
„K dispozícii sú stovky lehátok, ale on si každý deň vyberá tie isté. Potom sa vráti do izby a hodinu na ne ani nesadne,“ opísal Jeff pre britský Mirror. Podľa svedka ide o každodennú rutinu – hostia sa začínajú zhromažďovať už okolo 8:30, aby si zabezpečili dobré miesto. Spomínaný „šprintér“ je vraj vždy pripravený na štartovej pozícii. Hneď po úspešnom „dobytí“ lehátok však odchádza a miesta ostávajú nevyužité.
Podobné lehátkové „bitky“ nie sú vo svete turizmu ničím novým. Už minulý rok obletelo sociálne siete video britského páru, ktorý si chcel zaistiť svoje obľúbené miesto pri bazéne tým, že si uteráky položil o jednej v noci. V niektorých rezortoch si hostia musia dokonca priplatiť, ak chcú mať konkrétne lehátko isté. Jeff Hunter to však hodnotí jasne: „Je to super hotel, ale ráno je to nočná mora.“