Šialenstvo na Tenerife: Hostia luxusného hotela posunuli boj o ležadlá na nový level, rovno na nich spia!

TENERIFE - Súťaž o najlepšie miesto pri bazéne na Tenerife prekročila všetky hranice. V luxusnom hoteli sa turisti rozhodli, že spánok v pohodlnej posteli nie je taký dôležitý – noc radšej strávia na plastovom ležadle, aby si poistili výhodnú pozíciu hneď pri vode.
Kým bežná taktika dovolenkárov je nechať uterák na ležadle už od skorého rána, niektorí hostia štvorizbového hotela v letovisku Costa Adeje prišli s novým „vylepšením“. Jednoducho si na ležadlách rovno ustlali. Video, ktoré zachytil ďalší z hostí, ukazuje turistov driemajúcich pod nočnou oblohou, zatiaľ čo ich drahé hotelové izby ostali prázdne.
Podľa španielskeho denníka Antena3 ide najčastejšie o návštevníkov z Nemecka a Veľkej Británie. Jeden zo svedkov situáciu označil za „začarovaný kruh“. „Niektorí tam spia, aby si vyhradili miesto, a iní cítia, že ak to nespravia, prídu o svoje ležadlo,“ opísal.
Na prvý pohľad možno úsmevná scéna má aj hlbší podtón. Miesto pri bazéne – či už v tieni, s lepším výhľadom alebo bližšie k baru – sa stalo symbolom prestíže. Získať ho znamená pre mnohých akúsi „osobnú výhru“. „Je to ako malá dovolenková olympiáda. Kto prvý príde, ten vyhráva,“ zhodnotil jeden z hostí. Hotel, v ktorom turisti spia na ležadlách, pritom stojí približne 250 až 260 eur na osobu a noc. Hostia tak platia stovky eur za posteľ, ktorú namiesto toho vymenia za tvrdé plastové ležadlo pri bazéne.