Šokujúce a bizarné podnikanie: Žena predáva svoje nechty na nohách, neuveríte čo s nimi muži robia!

LONDÝN - Mladá žena, ktorá predáva svoje nechty, znechutila internet, keď prezradila, čo s nimi robí jeden z jej zákazníkov. Šokujúce priznanie sa rýchlo rozšírilo na sociálnych sieťach, vyvolalo vlnu nechápavých aj pobavených reakcií a odhalilo ťažko pochopiteľnú stránku ľudskej nápaditosti.
Predaj častí ľudského tela sa v poslednom čase stáva čoraz populárnejším spôsobom, ako prísť k peniazom. Predáva sa naozaj všetko, od vody z kúpeľa Sydney Sweeney, cez prdy vo fľaši, až po použitú spodnú bielizeň alebo vlasy, informuje Unilad.
Medzi ľudí zarábajúcich bizarným spôsobom, patrí aj mladá žena, ktorá predáva ostrihané nechty z prstov na nohách. Zamýšľate sa nad tým, čo s nimi zákazníci robia? Nanešťastie, teraz už vieme, na čo ich používa aspoň jeden z nich a je to naozaj odporné. „Ten človek, čo má moje nechty si ich pomelie a používa ich ako soľ, dá si ich na jedlo a zje ich.“
TikTokerka Latiesha Jonesová hovorila v podcaste Tea at Four s moderátorkami Lauren a Christie o svete finančnej dominancie. Prezradila, ako si zarobila asi 60 000 dolárov (54 600 eur) od svojich Paypigs. Je to označenie pre ľudí, ktorých sexuálne uspokojuje, keď môžu niekomu posielať peniaze na príkaz. Latiesha má skupinu asi 3 000 žien, ktoré tiež predávajú „čudné veci online“ a dobre na tom zarábajú. Povedala, že s OnlyFans začala v 18 rokoch.
Vzápätí prešla aj na predaj fotiek, vecí zo svojho tela a plnenia požiadaviek fanúšikov. Ľudia v komentároch reagovali rôzne. Jeden napísal: „Úprimne, je to moja vina, že to vôbec počúvam. Moja chyba.“ Druhý pokračoval: „Som prvý z mojej krvnej línie, kto počul niečo také.“ Tretí neskrýval rozčarovanie: „S dovolením pani, čo ste to práve povedali, prosím?“ Iný doplnil: „Nedá sa jesť v každom dome.“ Mnohých však viac zaujímala práca a príjmy a pýtali sa, koľko Latiesha zarába. Jeden z komentujúcich poznamenal, že „ten muž si zaslúži doživotie“. Ďalší vtipne poznamenal: „Ja by som sa bál, že ich použije na mieste činu. A potom mi zaklope polícia a pýta sa, kde som bol v noci, keď niekto stretol Ježiša. Pán policajt, ja som si len chcel zaplatiť účty.“