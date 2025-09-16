Pornohviezda vyhlásila vojnu Instagramu: Rozhodoval súd! Proces vyhrala, to však nie je všetko

BOGOTA - Meta vymazala účet Esperanzy Gómez, jednej z najpopulárnejších kolumbijských influenceriek, pretože vraj porušovala pravidlá komunity a propagovala sexuálne služby. Ústavný súd však rozhodol, že šlo o diskriminačný zásah, ktorý nemal oporu v pravidlách.
Profil s piatimi miliónmi sledovateľov zmizol bez varovania
Esperanzu Gómez, ktorá má dnes 45 rokov a kariéru v pornopriemysle už dávno ukončila, sledovalo na Instagrame viac než päť miliónov fanúšikov. V máji 2021 sa však jej profil z platformy náhle stratil – bez upozornenia a bez možnosti obrany. Spoločnosť Meta zdôvodnila vymazanie tým, že obsah bývalej pornoherečky mal porušovať pravidlá o „propagácii sexuálnych služieb“.
„Diskriminácia pre minulosť“
Influencerka sa proti rozhodnutiu ohradila. Tvrdí, že vždy dodržiavala podmienky platformy a že sankcia bola motivovaná jej minulosťou v pornopriemysle. Preto sa rozhodla obrátiť na súd. V podanej sťažnosti zdôraznila, že stratou účtu prišla nielen o zdroj obživy, ale boli porušené aj jej základné práva – na rovnosť, slobodu prejavu a riadny súdny proces.
Ústavný súd: zásah bol svojvoľný
Kolumbijský ústavný súd dal Gómez za pravdu. Konštatoval, že vymazanie účtu bolo „svojvoľnou diskriminačnou“ sankciou a že neexistovala dostatočná a transparentná argumentácia. Zároveň upozornil, že iné profily s porovnateľne odvážnym obsahom zostali aktívne.
Sudcovia pritom pripomenuli, že sociálne siete majú povinnosť konať proti nezákonným aktivitám, ako je sexuálne vykorisťovanie, ale nesmú trestať používateľov bez jasného odôvodnenia. V prípade Esperanzy Gómez došlo podľa rozsudku k neprimeranému zásahu do jej slobody prejavu.
Precedens pre ďalšie spory
Rozhodnutie platí iba na území Kolumbie, no bývalá pornoherečka verí, že môže poslúžiť ako precedens. Podľa nej by mal tento verdikt ochrániť aj iných tvorcov pred svojvôľou globálnych platforiem ako Instagram či Facebook.
Bitka s Metou pokračuje
Právny boj však ešte neskončil. Gómez teraz žaluje spoločnosť Meta o finančné odškodnenie. Tvrdí, že prišla o značnú časť príjmov – jej nový účet má menej než polovicu sledovateľov pôvodného a viaceré značky po zablokovaní spolupráce odstúpili. Strata reputácie aj príležitostí podľa nej spôsobila citeľné ekonomické škody.