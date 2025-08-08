TikTok sa zbláznil: VIDEO Dospelí opäť siahajú po cumlíkoch?! Psychológovia v šoku, TOTO je dôvod!

PEKING - Cez TikTok sa šíri nezvyčajná móda – dospelí siahajú po cumlíkoch ako po pomôcke na zvládanie stresu, únavy či dokonca vyhorenia. Odborníci však varujú pred zdravotnými rizikami. Pre niektorých je to návrat k pocitu bezpečia z detstva, pre iných zúfalý únik pred tlakom reality.
Tisíce mladých dospelých v Číne siahajú po prekvapivom nástroji na zvládanie stresu, a to po verzii cumlíka pre dospelých. Tento trend, ktorý kedysi pôsobil ako výstrelok okrajovej subkultúry, sa dnes stáva veľkým biznisom na čínskych e-shopoch ako Taobao a JD.com, kde sa predávajú za cenu od 10 jüanov (približne 1,20 eur) až po luxusných 500 jüanov (okolo 60 eur), informuje New York Post.
Tieto silikónové predmety sú propagované ako pomôcky na zaspávanie, odbúranie stresu alebo dokonca na odvykanie od fajčenia a ľudia ich nakupujú vo veľkom. Podľa denníka South China Morning Post niektoré spoločnosti predajú tisíce kusov mesačne. Priaznivci cumlíkov sa za ich používanie vôbec nehanbia. „Keď som v práci pod tlakom, cítim vďaka tomu bezpečie z detstva,“ povedal jeden z čínskych zákazníkov. Nie každý je však z návratu tejto pomôcky nadšený.
Zubár Dr. Tang Caomin zo S’-čchuanu upozorňuje, že spánok s cumlíkom v ústach môže narušiť dýchanie, a v najhoršom prípade hrozí aj riziko udusenia. Dlhodobé používanie môže navyše spôsobiť problémy so zhryzom, preťaženie čeľuste či dokonca narušený spánok. Trend sa pritom neobmedzuje len na Čínu. Na TikToku sa šíria videá amerických dospelých, ktorí používajú cumlíky v dopravných zápchach, v práci či počas vyhorenia.
V komentároch pod videom od @thebentist napríklad jeden používateľ uvádza: „Používam cumlík pre dospelých, zuby mi to neposunulo, používam ich už štyri roky.“ Druhý pridáva: „Normálne si ho kúp, ja ho používam! A pri ADHD mi fakt pomáha!“ Niektorí sa vyjadrili pragmaticky: „Robíme, čo musíme, aby sme zostali sústredení. Či už máme predkus, alebo nie.“ Iný anonymne priznal: „Hanbím sa, som závislý už 23 rokov, celý život.“
Samozrejme, objavili sa aj kritici, ktorí uviedli: „Ak chceš niečo do úst, žuj žuvačku. Ak chceš niečo sať, daj si lízanku.“ V komentároch pod videom od @theageaustralia sa objavili aj sarkastické reakcie: „Odpočívaj v pokoji, Sigmund Freud. Toto by si miloval.“ Ďalší napísal: „Používam cumlík už štyri roky a nemám žiadne problémy so zubami.“ Iný z komentujúcich to vystihol stručne: „Bol lacnejší ako chránič na zuby a aspoň som nemal chuť si vytrhnúť zuby, keď som chcel zaspať.“
Táto zvláštna tendencia nie je jediným dôkazom, že mladí dospelí túžia po mäkkom pristátí v tvrdej realite dospelosti. Ako už predtým informoval The Post, mnohí z generácie Z sa prihlasujú na kurzy „Základy dospelosti“, kde sa učia, ako si vymeniť pneumatiku bez FaceTime-u s otcom, ako si prečítať účet za elektrinu bez slzenia a ako poskladať napínaciu plachtu bez existenciálnej krízy. Zdá sa teda, že dospievanie môže byť náročné, no pre niektorých je oveľa ľahšie, keď sa k nemu postavia s cumlíkom v ústach.