Alarmujúci nárast prípadov rakoviny pečene zaskočil aj odborníkov: Najviac ohrození sú títo ľudia!

LONDÝN - Rakovina pečene sa stáva čoraz vážnejším globálnym zdravotným problémom, pričom odborníci varujú, že počet prípadov sa do roku 2050 môže takmer zdvojnásobiť. Kým v minulosti sa spájala najmä so staršími ľuďmi, hepatitídou a alkoholizmom, dnes čoraz častejšie postihuje aj ľudí vo veku 30 až 40 rokov.

Podľa rozsiahlej analýzy publikovanej v odbornom časopise The Lancet stojí za týmto trendom najmä prudký nárast obezity a súvisiacich ochorení pečene, predovšetkým MASLD – ochorenia známeho ako steatóza pečene spojená s metabolickou dysfunkciou, informuje Daily Mail.

Odborníci odhadujú, že počet nových prípadov rakoviny pečene vo svete vzrastie zo súčasných 870-tisíc (údaje za rok 2022) na 1,52 milióna do roku 2050. Počet úmrtí by sa mal zvýšiť zo 760-tisíc na 1,37 milióna. Jednou z najrýchlejšie rastúcich príčin je tzv. MASH – zápalová forma tukovej pečene súvisiaca s obezitou a metabolickým syndrómom. Podiel prípadov spojených s týmto ochorením by mal do roku 2050 narásť z piatich na jedenásť percent.

Naopak, prípady rakoviny pečene spôsobené vírusmi hepatitídy B a C budú podľa odborníkov v pomere klesať. Napriek tomu bude do roku 2050 až 20 % prípadov pripisovaných nadmernému pitiu alkoholu a 10 % ťažkej forme MASLD, ktorá úzko súvisí s obezitou a cukrovkou 2. typu.

Vedci z Hongkongu v správe zdôrazňujú, že až 60 % prípadov rakoviny pečene by bolo možné predísť. „Rakovina pečene je jedným z najťažšie liečiteľných druhov rakoviny s päťročnou mierou prežitia len 5 až 30 %,“ uviedol profesor Jian Zhou z Univerzity Fudan v Číne. „Ak nezačneme konať, hrozí nám takmer dvojnásobok prípadov aj úmrtí.“