Šokujúce VIDEO: Hysterický záchvat ženy na európskom letisku, odmietala zaplatiť za príručnú batožinu!

Video uplakanej ženy, ktorá na letisku v Sofii v zúfalstve búcha do dverí, vyvolalo na sociálnej sieti množstvo búrlivých reakcií (Zdroj: Facebook/Maria Delivicheva )

Video uplakanej ženy, ktorá na letisku v Sofii v zúfalstve búcha do dverí, vyvolalo na sociálnej sieti množstvo búrlivých reakcií a zároveň aj otázok o právach cestujúcich a leteckých spoločností. Chaos nastal v okamihu, keď spomínanej žene oznámili, že má veľkú príručnú batožinu, informoval britský the Sun.

Vzápätí začala kričať, plakať a ventilovať svoje frustrácie voči postupom spoločnosti Ryanair. Pasažieri úplne vypredaného letu sa mali presunúť autobusom k lietadlu, keď túto cestujúcu zastavili a upozornili ju na veľkosť tašky. Svedok dramatickej situácie Nikolay Stefanov uviedol, že členovia personálu ju požiadali, aby si priplatila za nadrozmernú batožinu, pretože sa jej taška nezmestila do meracieho stojana.

Žena sa snažila silou natlačiť tašku do stojana

Ona to však odmietla a tvrdila, že sa jej do neho zmestí. Na zázname je vidieť, ako sa snaží tašku silou vopchať do meracieho stojana, búcha po nej a keď sa jej to podarí, personál aj tak odmieta povoliť žene nástup do lietadla. Preto sa psychicky zrúti, začne plakať a prosí člena pohraničnej polície, aby jej pomohol, pričom si nakrúca video tašky v stojane. Desiatky cestujúcich ju sledujú spoza sklenených dverí, na ktoré žena búcha a prosí o pomoc.

Situácia sa rýchlo vyhrotila

Podľa svedkov sa celá situácia „veľmi rýchlo vyhrotila“. Ďalší členovia personálu rýchlo obkolesili plačúcu ženu a vidieť aj to, ako si kľakne, položí ruku na dvere a po lícach jej stekajú slzy. „Prosila nás, aby sme ju tam nenechali, ale pohrozili nám, že ak nenastúpime do autobusu, zrušia celý let, takže všetci cestujúci sa zľakli a odišli,“ uviedol autor videa. Mnohých svedkov nepríjemného incidentu šokovalo, ako necitlivo sa personál k žene správal.

Objavili sa tiež správy, že do lietadla nevpustili aj ďalšieho cestujúceho, ktorý stál v rade za ženou. Zamestnanec Ryanairu údajne povedal, že ho nemôžu pustiť, pretože „opätovné otvorenie brány by mohlo viesť k tomu, že sa žena pokúsi nastúpiť do autobusu“. Virálne video si rýchlo všimli aj bulharskí politici. Podpredseda vlády a minister dopravy Grozdan Karadžov dal údajne preveriť záznamy bezpečnostných kamier z letiska a portál Fatki.bg uviedol, že minister označil správanie zamestnancov za „poburujúce“.

Ubezpečil verejnosť, že vyvodí dôsledky a hlavný pozemný operátor dostane „najvyššiu možnú pokutu“ a slovné varovanie. Spoločnosť Goldair Handling Bulgaria v reakcii na ministrove stanovisko uviedla, že jej zamestnanci konali „profesionálne a bez fyzického kontaktu s cestujúcou“. Vo vyhlásení pre BNT News spoločnosť uviedla: „Všetky pravidlá týkajúce sa batožiny cestujúcich, jej povolených rozmerov a poplatkov určuje výlučne a jednostranne letecká spoločnosť. Goldair Handling Bulgaria OOD je povinná dohliadať na dodržiavanie týchto pravidiel zo strany leteckých spoločností."

Zamestnanci žene nedovolili nastúpiť na let

Nariadenie platí aj pre príručnú batožinu, pričom Goldair Handling Bulgaria OOD má povinnosť kontrolovať rozmery a vyberať poplatky za nadrozmernú batožinu. Zamestnanci konali profesionálne a bez akéhokoľvek fyzického kontaktu s cestujúcou. Hovorca spoločnosti Ryanair pre denník The Sun uviedol: „Táto cestujúca si zakúpila letenku v základnej tarife na let zo Sofie do Viedne, ktorá jej umožňuje vziať si na palubu malú osobnú tašku. Keďže batožina tejto cestujúcej presahovala povolený rozmer, bola oprávnene požiadaná o zaplatenie poplatku za batožinu pri bráne, ale odmietla tak urobiť a správala sa agresívne voči personálu. V dôsledku jej agresívneho správania jej zamestnanec nedovolil nastúpiť na let.“

Prečítajte si tiež Brusel chce zmeniť pravidlá lietania: Koniec poplatkov za batožinu? Letenky môžu výrazne zdražieť!

Celý incident sa odohráva v čase, keď generálny riaditeľ Ryanairu zvažuje zvýšenie bonusov pre zamestnancov za odhalenie nadrozmernej batožiny. Nízkonákladová letecká spoločnosť v súčasnosti platí zamestnancom približne 1,50 € za každé zastavenie cestujúceho s nadmernou batožinou. Bonusy sú momentálne limitované na 80 € mesačne. Cestujúci, ktorí majú smolu a personál ich pristihne s väčšou batožinou, než akú si zaplatili, čelia poplatku až do výšky 75 €.