Rebríček TOP 10 medzinárodných letísk je TU: Fontány, záhrady, ale aj JEDINÝ zástupca z Európy!

BRATISLAVA - Letiská s top výbavou, službami a zážitkom pre cestujúcich sú ako hotové destinácie. Pozrite si zoznam letísk za rok 2025, ktoré si pasažieri obľúbili najviac.

1. Istanbul Airport, Turecko

Prvé miesto obsadil Istanbul. Najväčšou novinkou je nová tretia dráha, ktorá zvládne až 1695 pristáti a odletov za deň. Interiér je vybavený salónikom pre deti, kúpeľmi, cestujúci si môžu oddýchnuť v 44 spacích kapsulách a dokonca je tu aj terapeutický pes menom Kuki. Vďaka priamym spojom naprieč piatimi kontinentmi spája Istanbul efektivitu, dizajnové prekvapenia a regionálnu atmosféru. Vďaka 310 destináciám je letisko Istanbul skutočným globálnym centrom.

2. Singapore Changi Airport

Samozrejme, prvá vec, ktorá padne nadšencom do očí po pristáti na tomto letisku je 40 metrov vysoký vodopád Rain Vortex. Zážitok ponúkajú aj záhrady s orchideami a motýľmi. Atmosféru dopĺňajú klavíry a jedinečná strešná slnečnicová záhrada. Letisko najnovšie zavádza skorší check-in, až 48 hodín pred odletom. To umožní cestujúcim odbaviť si v kľude batožinu a užiť si priestory a služby naplno.

3. Hamad International Airport, Doha

Luxus tohto letiska tvorí arabská elegancia. Priestory letiska vyzerajú futuristicky no s motívom arabskej kultúry. Menej známym prvkom je záhrada orchideí, kde jemné svetlo a voňavé lupene majú upokojujúci účinok. Najnovšie rozšírenie v marci tohto roku prinieslo aj tropický vodopád v hale D/E. Pasažieri vyzdvihli oddychové zóny s pyžamami a čajom. Butikové priestory obsahujú remeselné výrobky, ručne tkané látky a šperky.

4. Abu Dhabi Zayed International Airport

Letisko zdobí jedinečný terminál v tvare X. Stropné panely v noci premietajú vzory púštnych hviezd, kým biometrické brány posúvajú cestujúcich vpred. Spiace salóniky sú vybavené ležadlami v tieni datľových paliem. Tí, ktorí sa stretli s obchodným partnerom, tak si zvyčajne predlžujú pobyt len kvôli záhradám na chodbe a ich unikátnemu osvetleniu.

5. Dubai International Airport

V popredí najväčšieho letiska na svete sú služby, salóniky, reštaurácie, kultúra, imigračné trasy či detské zóny s leteckou tematikou.

6. Hong Kong International Airport

Prednosti letiska sú v dochvíľnosti, čistote a rozmanitosti. Zdobia ho skryté zelené plochy s výhľadom na prístav z nadzemnej plošiny. Cestujúci uviedli, že Hongkong dosahuje primeranú rovnováhu medzi ruchom a premyslenou interakciou.

7. Helsinki-Vantaa Airport

Jediným európskym zástupcom je fínske letisko v Helsinkách. Interiér obsahuje prírodné drevo a denné svetlo na zmiernenie úzkosti. Nechýba ani klasická fínska sauna ukrytá za sklom v tichšej časti terminálu. V miestnych kaviarňach si vychutnáte ražný chlieb pečený na mieste a sezónne latte s príchuťou lesných plodov. Niektorí cestujúci tvrdia, že po príchode do haly majú meditatívne pocity.

8. Tokyo Haneda Airport

Japonské letisko vyniká svojou eleganciou, výbornou navigáciou a prvotriednou dochvíľnosťou. Pestrosť dopĺňajú minimalistické meditačné boxy a malé bonsajové stromčeky z renomovaných záhrad. Do toho všetkého hrá na letisku živá klasická japonská hudba.

9. Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airprt, Mumbai, India

Toto letisko očarilo svojím umením, dizajnom a indickou kultúrou. Luxusné priestory dopĺňajú malé stánky s lokálnymi Vada pav a Masala chai zadarmo. Cestujúci sa tu môžu aj osprchovať a oddýchnuť v jednej z denných miestností. Ide o jedno z mála letísk na svete s akreditáciou ACI úrovne 5 v oblasti zákazníckeho servisu.

10. Incheon International Airport, South Korea

Zoznam uzatvára letisko v Južnej Kórei. Incheon má v sebe hlbokú kultúru a vysoký level efektívnosti transferov. Čakanie si spríjemnite v podzemnom klzisku, bezcolným obchodom či v Múzeu kórejskej kultúry. Kultúrnym zážitkom sú vystúpenia s bubnami, ktoré sa konajú neohlásene v salónikoch. Tiché chodby s lesnou tematikou ponúkajú prirodzené svetlo a ergonomické podlahy, ktoré sú inšpirované tradičnou architektúrou hanok.

Tieto letiská sa na daných priečkach umiestnili vďaka hodnoteniam od cestujúcich. Tí mali vždy dobrý pocit po príchode na terminál, skvelý zákaznícky servis a pocit prekvapenia.

