Brusel chce zmeniť pravidlá lietania: Koniec poplatkov za batožinu? Letenky môžu výrazne zdražieť!

BRUSEL – Už žiadne stresy na letisku, hádky pri bráne ani hľadanie milimetra navyše, aby ste sa zmestili do limitu. Európsky parlament odhlasoval návrh, ktorý by mohol definitívne zakázať poplatky za malú príručnú batožinu do 7 kg. Pre cestujúcich to môže byť úľava, pre aerolinky ale nočná mora. A pre všetkých možno o niečo drahšie letenky.

Európsky parlament poslal jasný odkaz všetkým leteckým spoločnostiam: príručná batožina má byť štandard, nie nadštandard. Do lietadla by si každý cestujúci mal môcť vziať malý kufor alebo batoh do 7 kilogramov a druhú menšiu tašku pod sedadlo. A to bez akéhokoľvek príplatku.

Znie to ako výhra pre bežného človeka, ktorý často čelil absurdným pravidlám typu: u nás kufor áno, u konkurencie nie. Každá letecká spoločnosť si totiž určovala vlastné rozmery a vlastné ceny. Európsky parlament však povedal dosť – ak to ešte potvrdí Rada EÚ, príde jednotný systém.

Rana pre nízkonákladovky

Pre nízkonákladové aerolinky ako Ryanair či Wizz Air je to však poriadna facka. Práve na poplatkoch za batožinu, výbere miesta alebo prednostného nástup totiž zarábajú miliardy. Len Ryanair minulý rok utŕžil takmer 5 miliárd eur práve z „vedľajších služieb“. Ak im tieto príjmy vypadnú, musia ich nahradiť inde – a tým „inde“ bude pravdepodobne samotná cena letenky.

Letecké spoločnosti tiež upozorňujú, že technicky nie je možné, aby si každý zobral do kabíny kufor. Miest je totiž v lietadle 180, no úložného priestoru len na 90 batožín. V praxi to môže znamenať dlhšie nástupy, častejšie odbavovanie na poslednú chvíľu a viac chaosu na palube.

Cena, ktorú sme doteraz platili dobrovoľne za kufor navyše, sa tak môže stať súčasťou základnej letenky a to by zrejme znamenalo koniec mimoriadne lacných leteniek. Brusel však argumentuje rozhodnutím Súdneho dvora EÚ z roku 2014, podľa ktorého je príručná batožina súčasťou leteckej dopravy. A preto nemá byť spoplatnená. Európska spotrebiteľská organizácia hovorí o štandardizácii, ktorá je fér pre všetkých. No je otázne, čo na to povie trh.

Zatiaľ ide len o návrh, ktorý prešiel europarlamentom. Na to, aby vstúpil do praxe, ho ešte musia potvrdiť členské štáty v Rade EÚ. Ak sa tak stane, krajiny budú mať minimálne rok na jeho zavedenie. Cestujúci si tak na nové pravidlá ešte chvíľu počkajú.