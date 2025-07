Zomrel na palube, no po pristátí jeho telo náhle zmizlo: Záhada ako z krimi seriálu, úrady sú zúfalé!

(Zdroj: SITA)

CHICAGO - Šokujúci prípad z lietadla spoločnosti Turkish Airlines. Pasažier, ktorý zomrel počas letu z Turecka do Spojených štátov, bol po pristátí údajne odvezený – no odvtedy akoby sa po ňom zľahla zem. Úrady netušia, kde sa telo nachádza.

K tragickej udalosti došlo 13. júla na linke medzi Istanbulom a San Franciscom. Počas letu nad Grónskom pasažier utrpel vážnu zdravotnú príhodu. Napriek úmrtiu sa posádka rozhodla neodkloniť let do Islandu, ako sa pôvodne plánovalo, ale pokračovať do amerického vzdušného priestoru, informuje britský denník the Sun.

Ako informoval portál Aviation A2Z, lietadlo nakoniec pristálo na medzinárodnom letisku Chicago O’Hare – významnom dopravnom uzle so zodpovedajúcimi zdravotníckymi kapacitami. „Keď sa potvrdí úmrtie na palube, urgentnosť núdzového pristátia klesá," píše portál. Telo zosnulého bolo po pristátí údajne z lietadla vyložené. A práve tu začína záhada.

Podľa hovorkyne úradov v okrese Cook, Natálie Derevyannyovej, sa telo pasažiera nikdy nedostalo do ich pitevného zariadenia a v evidencii nemajú žiadny prípad, ktorý by zodpovedal popisu tejto udalosti. Stanica Turkish Airlines v Chicagu síce potvrdila, že telo bolo neskôr prepravené do San Francisca, ale k ďalším podrobnostiam sa odmietli vyjadriť. Znamená to, že nikto presne nevie, kde sa pozostatky zosnulého nachádzajú.

Zástupcovia Turkish Airlines boli kontaktovaní aj britským bulvárnym denníkom The Sun, no odpoveď zatiaľ neposkytli. Podľa štúdie z roku 2021 zverejnenej v The American Journal of Emergency Medicine je úmrtie na palube komerčného letu síce zriedkavé, no nie nemožné.