VIDEO Záhada miznúceho jedla bola desivejšia ako HOROR, toto vám zaručene zmrazí krv v žilách!

Na zázname zo skrytej kamery je vidno ženu, ako sa uprostred noci pomaly spúšťa zo skrýše v úložnom priestore (Zdroj: Youtube/You Know It Joe)

Píše sa rok 2009 a herec Joe Cummings žije v newyorskom byte so svojou priateľkou. Všetko sa zdá byť v poriadku, až kým si nezačne všímať zvláštne miznutie jedla z chladničky a špajze, informoval portál indy100.com. Keď mu partnerka opakovane tvrdí, že s tým nemá nič spoločné, Joe sa rozhodne nainštalovať v kuchyni skrytú kameru. Čakal čokoľvek, len nie to, čo zachytil objektív.

Na zázname zo skrytej kamery je vidno ženu, ako sa uprostred noci pomaly spúšťa zo skrýše v úložnom priestore nad kuchyňou. Lezie dolu cez stôl a stoličku, v noci močí do drezu, pije mlieko priamo z kartónu a potichu si berie potraviny z políc. V jednom momente sa dokonca musí skryť pred nič netušiacim Cummingsom, ktorý vojde do kuchyne. Podľa vyjadrení polície žena pravdepodobne žila v jeho byte niekoľko týždňov bez toho, aby o tom vedel.

Po viac než pätnástich rokoch zverejnil Cummings ďalšie šokujúce zábery – tentoraz zachytávajúce samotnú konfrontáciu. Na videu kričí smerom do skrinky: „Volal som políciu. Viem, že si tam. Vypadni odtiaľ. Dvere sú odomknuté, je to tvoja šanca.“

Keď sa rozhodne ísť hore a nafilmovať jej skrýšu, žena naňho z ničoho nič vybehne a v tom chaose omylom vypne nahrávanie. „Myslím, že sa stiahla späť do priestoru. Ale už som to neriskoval,“ dodal. Z bytu okamžite odišiel a vrátil sa až s políciou. Prekvapivo však voči žene nevzniesol žiadne obvinenia. „Keď som si to celé poskladal, bolo mi jej ľúto,“ priznal herec.

Prípad z New Yorku je dnes internetovou senzáciou a opäť rozprúdil diskusiu o tom, ako málo poznáme priestory, v ktorých bývame a najmä o tom, kto sa v nich môže bez nášho vedomia zdržiavať.