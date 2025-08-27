Na letisku v grónskej metropole pozastavili odlety do iných krajín

NUUK - Letisko v grónskej metropole Nuuk pozastavilo medzinárodné odlety. Oznámilo to v stredu dánske ministerstvo dopravy, píše agentúra AFP.
Na letisku v Nuuku len v novembri otvorili novú pristávaciu dráhu, ktorá umožnila pristávať i vzlietnuť aj väčším lietadlám, čo v tomto smere ukončilo závislosť ostrova od letov cez susedný Island. Následne zaviedli priame letecké spojenie medzi Nuukom a New Yorkom, premávajúce doteraz dvakrát týždenne.
Podľa letového harmonogramu prevádzkovateľa grónskych letísk Greenland Airports bol však zrušený stredajší ranný let do USA a rovnako aj ďalší let do dánskeho Billundu.
Anders Windfeldt z dánskeho ministerstva dopravy pre AFP na margo pozastavenia takýchto medzinárodných spojení povedal, že prebiehajúce školenie zamestnancov zodpovedných za monitorovanie medzinárodných cestujúcich v Nuuku dosiaľ nesplnilo všetky požiadavky. „Prikázali sme spoločnosti Greenland Airports, aby dodržiavala pravidlá leteckej bezpečnosti na letisku v Nuuku, kde sme zistili viacero nedostačujúcich bezpečnostných opatrení,“ priblížil.
Medzinárodné odlety tak podľa jeho slov dočasne pozastavili, kým tamojší bezpečnostný personál neabsolvuje potrebné školenie a letisko nebude plne schopné dodržiavať postupy, ku ktorým sa zaviazlo, i bezpečnostný plán. Vnútroštátnych letov v rámci Grónska sa však pozastavenie netýka.
Greenland Airports má dánske ministerstvo dopravy informovať, keď dôjde k náprave a bude znova zaručená bezpečnosť letiska. „Dotknutých cestujúcich bude priamo kontaktovať ich letecká spoločnosť, a to s praktickými informáciami aj akýmikoľvek zmenami v ich itinerári,“ uviedol prevádzkovateľ letiska v Nuuku.