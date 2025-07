Neuveríte, čo objavila rodina v krabici pri ceste: VIDEO Ich reakcia vás dojme, TOTO nečakal nikto!

Pri okraji cesty ležala opustená krabica s malými šteniatkami (Zdroj: Facebook/Erin Stevens)

Austrálčan Erin Stevens, ktorý viezol svojich synov do prázdninového denného tábora po Umbiram Road, zaregistroval, že vedľa cesty leží škatuľa. Pre Yahoo News uviedol, že si to spočiatku veľmi nevšímal, ale keď sa priblížil, uvedomil si, že niečo nie je v poriadku.

Pri rýchlosti približne 100 km/h prudko zabrzdil a otočil auto. Len čo zastavil, začal natáčať video, ako spolu so synmi prebiehajú cez prázdnu cestu, aby preskúmali, čo sa pohybuje vo vnútri. Vidieť aj to ako deti otvárajú škatuľu a vyberajú z nej štyri pomerne vychudnuté asi päťtýždňové šteniatka. „Vypadli z auta?“ pýta sa Erin. „Nie, vyzerá to, že ich niekto vyhodil,“ odpovedá jeden zo synov.

Jedno zo šteniat prehryzlo roh, čím vznikol malý otvor, cez ktorý mohli uniknúť. „Keď sme k nim dobehli, začali kňučať, vyskočili von a chlapci ich držali v náručí celú cestu domov.“ Počas nasledujúcich dní sa každý z jeho štyroch synov staral o jedno šteniatko. Ani jedno nemalo viac ako dva kilogramy. Prezrel ich veterinár, všetky zaočkoval a dal im čipy.

„Kto nechá škatuľu so šteniatkami na kraji cesty? V meste máme útulok, máme RSPCA (zvierací ochranný spolok) a niekoľko miest, kde by ich mohli jednoducho odovzdať. Takže áno, je to veľmi zvláštne a smutné,“ povedal otec. Nie je celkom jasné, ako dlho boli šteniatka v škatuli, ale podľa Erina to nebolo celú noc, keďže vo vnútri nebol moč a výkaly. Objavil ich zrejme menej ako hodinu po tom, ako ich niekto vyhodil. „Škatuľa bola dosť ukrytá vo vysokej tráve. Keby sa nepohla, nemali by sme šancu si ju všimnúť. Skúšali dostať sa von práve vo chvíli, keď sme tadiaľ prechádzali.“

Prečítajte si tiež Neuveríte, čo odhalil DNA test adoptovaného psa: FOTO Rodina zostala v šoku, TOTO ich rozplakalo!

Opusteným šteniatkam sa darí

Po zverejnení videa Erin uviedol, že dostal množstvo ponúk na pomoc. Napriek prosbám jeho synov, aby si ponechali všetky štyri šteniatka, tri si adoptovali rodinní príslušníci a blízki priatelia. „Posledné sme si ponechali ako súčasť našej rodiny pre chlapcov, aby ho vychovávali. Je to skvelé šteniatko.“ Stav psíkov sa medzitým výrazne zlepšil. „Všetky sa zotavili, keď dostali jedlo, starostlivosť a boli odčervené. Teraz sa im darí výborne.“ V štáte Queensland hrozí každému, kto úmyselne vyhodí nechcené zviera pri ceste alebo v buši, pokuta až do výšky 50 070 dolárov (28 000 eur) alebo ročné väzenie.