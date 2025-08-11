Návšteva akvária sa zmenila na horor: VIDEO Chobotnica držala dieťa päť minút, spôsobila mu modriny až po rameno!

SAN ANTONIO - Návšteva akvária sa pre rodinu Britney Tarynovej skončila nočnou morou. Jej 6-ročného syna Lea počas výletu do San Antonio Aquarium napadla obrovská pacifická chobotnica, ktorá sa mu prísavkami prichytila na ruku a držala ho približne päť minút. Podľa matky museli zasahovať až traja zamestnanci, aby zviera od dieťaťa odtrhli. Chlapec zostal s prísavkovitými modrinami až po rameno.
Tarynová, ktorá je so synom v akváriu pravidelnou návštevníčkou, zverejnila svoju skúsenosť na TikToku, informuje New York Post. Vo videu vyjadrila nespokojnosť s reakciou personálu, ktorý silný stisk chobotnice opísal ako „chobotnicové bozky“. Hoci tento druh je jedovatý, zamestnanci ubezpečovali, že zriedkavo hryzie. „Prečo by vôbec takáto chobotnica mala byť v dotykovej nádrži?“ pýtali sa šokovaní komentátori.
Matka zdôraznila, že nehľadá reakciu podobnú známemu „Harambe incidentu“, no považuje to za nebezpečné, najmä ak sú deti pri kontakte so zvieraťom bez dohľadu zamestnancov. Podľa jedného z pracovníkov sú tieto hlavonožce natoľko silné, že dokážu pohnúť predmetom – alebo človekom – s váhou až 320 kilogramov.
Niektorí diváci videa upozornili, že chobotnica mohla dieťa ľahko stiahnuť do nádrže, čo by mohlo viesť k zraneniu alebo utopeniu. Ďalší poukazovali na vysokú inteligenciu chobotníc, pričom nevylučovali, že si zviera mohlo chlapca pamätať. Väčšina sa však zhodla, že takéto zvieratá by nemali byť v dotykových nádržiach vôbec, pre bezpečnosť ľudí aj samotného živočícha.
Krutá pomsta prírody: Milionár (†52) zabíjal divé zvieratá pre radosť! Prebodol ho nazúrený byvol
Incident sa odohral v akváriu, ktoré má kontroverznú minulosť – jeho majiteľkou je Christy Covino, manželka odsúdeného obchodníka s voľne žijúcimi zvieratami Ammonna Covina. Rovnaké akvárium sa dostalo na titulky aj v roku 2018, keď zlodeji v priebehu dňa ukradli metrového žraloka rohatého, ktorého prepašovali v kočíku ako „bábätko“. Žralok menom Ms. Helen bol po niekoľkých dňoch nájdený živý a vrátený späť do nádrže.