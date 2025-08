Neuveriteľné prekvapenie v hniezde kráľovských orlov: Vychovali kukučku z iného druhu!

Dvaja bratia prijali cudzinca ako vlastného (Zdroj: Facebook/Ochrana dravcov na Slovensku/Karol Šotnár)

Ochranár Karol Šotnár počas monitoringu hniezdenia kráľovských orlov natrafil na skutočne výnimočnú situáciu. V hniezde, kde mali byť len dve mláďatá orla kráľovského, sa nachádzal aj tretí operenec – no nešlo o ďalšieho orla, ale o mláďa myšiaka hôrneho, informuje na sociálnej sieti stránka Ochrana dravcov na Slovensku.

Vzácny pohľad na adoptované mláďa

„Boli sme veľmi zvedaví, či mladý myšiak úspešne vyletí z hniezda,“ opisuje Šotnár. Už hodinu po príchode sa myšiak ozval približne 150 metrov od hniezda. O niečo neskôr sa priblížil späť – a to priamo do stredu orlieho domova.

Scéna bola ako z dokumentárneho filmu: dve mladé, ale podstatne väčšie orly ležali pokojne v hniezde. Vtom priletel mladý myšiak, bez zaváhania zamieril k potrave a začal ju s chuťou trhať a prehĺtať. Orly ho len sledovali a nechali ho na pokoji. Myšiak sa po hniezde pohyboval úplne prirodzene, akoby tam patril odjakživa.

"Kukučka" v orľom hniezde.😮 Vyberáme ďalšie prekvapenie z tohtoročnej hniezdnej sezóny, ktoré zaznamenal Karol Šotnár na... Posted by Ochrana dravcov na Slovensku on Sunday, August 3, 2025

Aj keď presné okolnosti, ako sa myšiak do orlieho hniezda dostal, ostávajú neznáme, ide o mimoriadne zriedkavý jav. Vtáky niekedy znášajú vajíčka do cudzích hniezd, no medzi takto vzdialenými druhmi je to skôr výnimočné.