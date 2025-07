Plážový horor a virálna HANBA: VIDEO Michelle si zaplávala vo fekáliách, ešte si to aj olízala z pier!

V televízii informovali o úniku odpadových vôd do oceánu na tej konkrétnej pláži (Zdroj: TikTok/dailymirror)

Michelle bola presvedčená, že jej video z ranného kúpania spôsobí senzáciu. Realita ju však poriadne schladila. Namiesto obdivu prišla vlna znechutenia. Video, ktoré videlo viac ako 2,3 milióna ľudí sa stalo ihneď virálnym.

Na kritiku sledujúcich Michelle okamžite reagovala. „Keď som v nej plávala, netušila som, že je to odpadová voda,“ povedala bývalá kitesurferka a tvorkyňa obsahu pre What´s the Jam. Keď už však žena nastúpila do auta, manžel si všimol, že to čo mala na tvári je zrejme odpadová voda.

Miestni obyvatelia upresnili, že v televízii informovali o úniku odpadových vôd do oceánu na tej konkrétnej pláži. „Plávala som tam už mnohokrát a voda bola zvyčajne veľmi čistá, ale tentoraz bola hnedá a kalná,“ dodala Michelle. Komentujúcim sa zdvihol žalúdok aj zo skutočnosti, že Michelle na videu neváhala a záhadnú tekutina si olízala zo svojich pier.

Lavína komentárov, ktorú Michelle spustila v nej síce zarezonovala, no na rutine neplánuje nič zmeniť. „Milujem kitesurfing, paddleboarding aj plávanie. Napriek tomuto hroznému zážitku sa to nezmení,“ dodala spokojná Michelle.