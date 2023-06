Otrasné, čo s deje na chorvátskych plážach: Ohrozujú ich fekálie! Svedectvá turistov, týmto miestam sa radšej vyhnite

SPLIT – Letné prázdniny sú tu čo nevidieť, no Chorvátsko zažíva v týchto dňoch úplnú katastrofu. Prešlo len niekoľko dní a už sa objavili ďalšie správy o fekáliách v blízkosti pobrežia. Ide pritom opäť o populárnu pláž pre miestnych aj dovolenkárov.

Len prednedávnom sme vás informovali o znečistenej morskej vode pri pobreží ostrova Pag v Chorvátsku. Pre vypúšťanie odpadových vôd priamo do mora sa domáci postarali o znečistenie hneď troch pláži na ostrove. Vyzerá to ale tak, že podobný scenár sa odohráva aj na iných miestach v krajine.

Jasenka Albiniová sa vybrala na pláž pre ľudí so zdravotným postihnutím na polostrove Split v blízkosti kopca Marjan. More v tejto časti ostrova vyzeralo priam desivo, všade boli splašky a výkaly. Informuje o tom Slobodna Dalmacija. "S manželom sem chodievame každý rok a stále je tu rovnaký problém. Dnes sme sa rozhodli ísť skôr, aby sme obsadili najlepšie miesta na pláži, ale takúto scenériu ani jeden z nás nečakal. More je plné výkalov," povedala s tým, že toto sa deje pravidelne a počas letnej sezóny dokonca aj viackrát.

Zhruba pred mesiacom informoval Jutarnji list, že západné pobrežie Splitu pozdĺž Banoviny (Diokleciánov palác) zaplavili fekálie.

Registrujú to aj iné krajiny

K situácii sa vyjadril aj nemecký vysokoškolský profesor politológie a žurnalistiky Thomas Brey. Dlhé roky pracoval aj ako zahraničný spravodajca agentúry DPA. "Starý problém, ktorý sa v najnovšom členskom štáte EÚ doteraz nepodarilo vyriešiť. Pre chýbajúcu alebo nedostatočnú kanalizáciu končia fekálie v Jadranskom mori. Otrasné prekvapenie pre dovolenkárov v Splite," uviedol na Twitteri.

Ein altes Problem, das beim jüngsten EU-Mitglied Kroatien immer noch nicht gelöst ist: Wegen nicht vorhandener oder nicht ausreichender Kanalisation werden Fäkalien schlicht in die Adria geleitet. Böse Überraschung gestern für die Urlauber in Split:https://t.co/Q9SXmQNgyR — Thomas Brey (@breybelgrad) June 22, 2023

Jasenka uvažovala, že vypúšťanie splašiek do mora sa deje zrejme v skorých ranných hodinách alebo cez sviatky. "Musia si dávať pozor, či sa niekto nepozerá. Potom tu plávajú fekálie a je to veľmi nechutné. Najhoršie je, že sa lepia na kamene pri pobreží. Hrôza!," vyjadrila sa a hneď s manželom opustili pláž.