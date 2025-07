Zábery spod výletnej lode vydesili milióny: VIDEO Žraloky sa vynárajú z temnoty ako z hororu!

Grécky fotograf sa rozhodol zavesiť z výletnej lode kameru, aby ukázal, čo sa deje pod hladinou (Zdroj: Youtube/Odysseas Froilan)

ATÉNY - Grécky fotograf sa rozhodol zavesiť z výletnej lode kameru, aby ukázal, čo sa deje pod hladinou. Denné zábery boli pokojné a idylické, no po západe slnka sa zmenili na hororový film. Video so žralokmi vychádzajúcimi z temnoty vystrašilo milióny ľudí a pripomenulo, prečo je chlórový bazén niekedy lepšia voľba ako otvorené more.

Kým väčšina z nás sa pri plavbe výletnou loďou sústredí na chytanie bronzu a čakanie v bufete, grécky fotograf Odysseas Froilan sa rozhodol nasmerovať kameru pod hladinu, aby zistil, čo sa skrýva pod palubou. Výsledok? Spočiatku sú zábery takmer malebné ako vo filme od Disneyho, pripomínajú podmorské kúpele a dokumentujú, ako sa okolo objektívu točí kŕdeľ zvedavých rybiek, informoval portál vt.com.

S príchodom noci sa však nálada pod hladinou dramaticky mení a z rozprávky Hľadá sa Nemo sa obraz mení na Čeľuste. Z ničoho nič sa totiž do záberu vrhne žralok a pretne lúč svetla. O pár sekúnd sa z úplnej temnoty vynorí jeho ešte väčší súkmeňovec a vyzerá to tak, ako keby odpovedal na volanie. A diváci? Sú v panike. „Najprv som si pohvizdovala pri roztomilých rybkách a potom som sedela strnulo od hrôzy, keď sa žralok vynoril z temnoty,“ priznala jedna diváčka na YouTube.

„Toto definitívne potvrdilo môj extrémny strach z oceánu.“ Ďalší pokračoval: „Je na tom niečo primitívne desivé, keď vidíš vychádzať z absolútnej tmy žraloka. Potím sa.“ Niektorí diváci vnímajú video ako poučné. Väčšina ho však považuje za desivé. „Roky som sa čudoval, prečo sú na výletnej lodi bazény, keď je všade naokolo oceán,“ napísal jeden z divákov. „Po tomto videu som pochopil, že chlórová voda je pre mňa bezpečná zóna.“

A ak ste niekedy uvažovali o nočnom skoku do oceánu, môže byť toto video pre vás upozornením, aby ste to nerobili. „Morský život v noci nie je rovnaký. Žraloky sú noční lovci. Doslova čakajú,“ vysvetlil jeden z komentujúcich. A čo Froilan? Zrejme si stále pozerá zábery a smeje sa, ako celý internet prehodnocuje jeho dovolenku. Poučenie z príbehu: Ak plánujete spustiť kameru do oceánu, pripravte sa na to, čo všetko sa vám môže pozrieť do objektívu. A možno sa radšej držte najbližšieho bazéna na palube.