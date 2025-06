Voľne žijúce orangutany vykazujú zložitosť komunikácie, ktorá bola doteraz považovaná za výlučne ľudskú

Ilustračné foto (Zdroj: SITA)

Podľa vedcov sa divoké orangutany dorozumievajú vokálmi, ktoré boli predtým pripisované iba ľudskej komunikácii, uviedol portál Science Daily. Vezmime si vetu: „Toto je pes, ktorý naháňal mačku, ktorá zabila potkana, ktorý zjedol syr“. Je to jednoduchá veta zložená z opakujúcich sa slov: „naháňal mačku“, „zjedol syr“. Ide však o príklad viacvrstvovej zložitosti, známej ako rekurzia, kedy dochádza k opakovaniu jazykových prvkov tak, aby tvorili zrozumiteľnú myšlienku. Môžeme tak kombinovať konečnú množinu prvkov, aby sme poskytli nekonečné množstvo správ s rastúcou zložitosťou. Vo všeobecnosti sa vedci riadia teóriou, že takáto komunikácia je jedinečnou vlastnosťou ľudského jazyka.

Avšak výsledky výskumu, ktoré boli uverejnené v časopise Annals of The New York Academy of Sciences, naznačujú niečo iné. „Pri analýze hlasových údajov poplašných volaní samíc sumatrianskych orangutanov sme zistili, že rytmická štruktúra zvukov, ktoré vydávajú, bola usporiadaná na troch úrovniach, čo predstavuje pôsobivú rekurziu tretieho rádu. Objavenie tejto črty v komunikácii orangutanov spochybňuje predstavu, že tento jav je jedinečný len pre človeka,“ uviedla Chiara De Gregoriová z Univerzity vo Warwicku, ktorá pracovala s univerzitným kolegom Adrianom Lameirom a Marcom Gambom z Univerzity v Turíne.