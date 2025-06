Problémy má ďalšia americká univerzita! Za toto jej hrozí odobratie akreditácie

Ilustračné foto (Zdroj: Trenčianska univerzita)

NEW YORK - Americká vláda pohrozila, že Kolumbijskej univerzite v New Yorku odoberie akreditáciu za to, že údajne ignorovala zastrašovanie študentov židovského pôvodu súvisiace s protestmi proti vojne rozpútanej Izraelom v palestínskom Pásme Gazy. Odobratím akreditácie by univerzita prišla o všetky financie z federálnych zdrojov i svoju prestíž, informovala vo štvrtok agentúra AP.