Domáce kapsičky šetria peniaze aj zdravie: Známa autorka radí, ako na ne

ilustračné foto (Zdroj: Getty Images / Maria Argutinskaya)

Viaceré detské výživové kapsičky obsahujú priveľa cukru, nízke množstvo železa a vitamínu C, niektoré dokonca prekračujú denný odporúčaný príjem cukru pre ročné dieťa už v jednej porcii, vyplynulo to z testovania 18-tich druhov daných výrobkov v Spojenom kráľovstve. Šesť popredných značiek zavádzalo rodičov, uvádzajú výsledky vyšetrovania BBC. Rebeccu Wilsonovú, ktorá svoje recepty a rady pravidelne zverejňuje na sociálnej sieti Instagram, výsledky neprekvapili. „Táto reportáž je skvelá, pretože rodičom otvára oči. Možno vďaka nej začnú pozornejšie čítať výživové údaje na obaloch a nebudú slepo veriť tomu, čo je v obchodoch dostupné,“ uviedla pre denník Mirror. Aj keď hotové kapsičky rodičom šetria čas, nemusia byť šéfkuchármi na to, aby si ich pripravili doma.

Rebecca odporúča zakúpiť si opakovane použiteľné kapsičky, do ktorých môžu rodičia jednoducho rozmixovať rodinné jedlá ako napríklad bolonské špagety. Takto pripravená výživa vydrží v chladničke aj niekoľko dní. „Ak varíte pre rodinu, dieťa od šiestich mesiacov môže jesť to isté jedlo ako vy. Ak je jedlo príliš suché, pridajte trochu vody alebo materského či umelého mlieka, aby ste upravili konzistenciu,“ radí Wilsonová. Dôležité je však vynechať soľ, najmä pri deťoch do jedného roka, ktoré by nemali prijať viac než jeden gram denne, a to zo všetkých zdrojov vrátane syrov. Matka pri varení odporúča dbať aj na korenie a cukor. Hoci chilli nie je zakázané, môže byť pre najmenších nepríjemné a odradiť ich od jedenia. Pri ovocí je zas problém v tom, že rozmixované obsahuje koncentrovaný prírodný cukor, ktorý môže škodiť detským zubom. Preto by sa ovocné pyré malo podávať s mierou. Napriek týmto výzvam Wilsonová verí, že deti by sa mali zoznámiť s rôznymi chuťami už od začiatku. „Nebojte sa používať bylinky a koreniny, čím pestrejšie chute, tým lepší vzťah si dieťa k jedlu vytvorí,“ dodala. Wilsonová svoju dcéru viedla k domácemu jedlu už od útleho veku a verí, že aj vďaka tomu v súčasnosti nemá problém s potravou.

Výhodou domácich kapsičiek nie je len výživa, ale aj úspora peňazí. „Ak si spravíte veľký hrniec špagiet a časť z neho rozmixujete pre dieťa, výsledok vás vyjde lacnejšie než niekoľko kupovaných kapsičiek. A ešte aj naplníte mrazničku,“ dodáva Rebecca. Medzi jej tipy patrí aj nakupovanie lacnejších a vhodnejších surovín, napríklad kuracie stehná namiesto pŕs, ktoré sú šťavnatejšie a lepšie pre malé deti. „Začnite niečím jednoduchým, čo má vaše dieťa rado,“ radí na záver. Pomáha to predísť sklamaniu, ak dieťa nové jedlo odmietne. Urobte z toho spoločnú aktivitu. „Zapojte deti, pripravujte jedlo spolu. Môže to byť zábava a nie len ďalšia úloha na zozname,“ vyzvala matka.