Teória Doritos: prečo sa pre ňu ľudia rozchádzajú so svojimi partnermi

LONDÝN – Na prvý pohľad to znie absurdne, no čoraz viac ľudí tvrdí, že im „teória Doritos“ pomohla ukončiť nezdravý vzťah. Tento koncept, ktorý sa stal virálnym najmä na TikToku, prirovnáva isté životné situácie k zážitku z konzumácie známych slaných chipsov.

Väčšina ľudí by za dôvod rozchodu považovala neveru, nezhody alebo emocionálne odcudzenie. No v tomto roku sa objavujú aj nové dôvody a niektoré z nich sú prekvapujúco presné. Jedno z najvirálnejších videí na sociálnej sieti TikTok, ktoré sa venuje tejto teórii, má už viac ako tri milióny vzhliadnutí, uviedol portál Unilad. Jeho autorkou je používateľka Celeste Aria, ktorá v ňom vysvetľuje, že teória vychádza z jednoduchého princípu, najviac návykové sú tie veci, ktoré nás v skutočnosti nikdy úplne neuspokoja. „Predstavte si, že jete Doritos,“ uviedla Celeste vo videu, v ktorom svoju teóriu pomenovala po americkej značke tortilových lupienkov. „Každé sústo chutí dobre, ale po prehltnutí sa necítite skutočne sýto. Nie je to ako pri jedle, ktoré vás nasýti, napríklad dobrý steak. Nezostáva po ňom ten príjemný pocit spokojnosti,“ vysvetlila.

Autorka teórie poukázala, že vrchol zážitku z chipsu je len prvý kontakt s chuťou. Celý proces je návykový, ale v konečnom dôsledku nenaplní očakávania. Rovnaké princípy možno podľa autorky teórie aplikovať aj na iné oblasti života. Napríklad nadmerné používanie sociálnych sietí a dokonca aj na medziľudské vzťahy. „Veci, ktoré nie sú v skutočnosti uspokojujúce, sú tie, ktoré sú najviac návykové, a práve preto ich chceme stále znova. Dôležité je tieto oblasti rozpoznať a vedome sa im vyhýbať,“ dodala Aria. Teóriu podporila aj americká psychologička Reneé Carrová. „Ak v nejakom vzťahu alebo aktivite necítite skutočné naplnenie, môžete v nej zotrvať len preto, že máte dojem, že uspokojenie je nablízku aj keď nikdy nepríde,“ uviedla odborníčka pre USA Today. Podľa lekárky práve dostatočné množstvo krátkodobého uspokojenia vytvára falošnú nádej, že naplnenie je možné, čím sa predlžuje zotrvanie v nevhodných situáciách. Teória Doritos môže byť síce postavená na porovnaní so slanou pochúťkou, no jej závery nie sú triviálne. Upozorňuje na to, ako si ľudia zamieňajú krátkodobú príťažlivosť za skutočné naplnenie, a to nielen vo vzťahoch, ale aj v mnohých iných oblastiach života.