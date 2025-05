Ak na rande zaznie TÁTO veta, utečte, radí odborníčka: Dôvod, prečo je toľko ľudí single!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN – Moderné randenie je plné signálov – niektoré sú pozitívne, iné zasa môžu naznačovať budúce problémy. Odborníčka na vzťahy Louanne Wardová nedávno zverejnila varovanie týkajúce sa slov, ktoré by sme nemali prehliadať, keď ich používa náš potenciálny partner alebo partnerka. Obzvlášť poukázala na jednu bežnú frázu, ktorá môže znamenať katastrofu, ak ju počujete od niekoho, s kým práve randíte.

Austrálčanka Louanne Wardová je profesionálna trénerka v oblasti randenia a vzťahov. Všetkých, ktorí si hľadajú partnera, či partnerku upozorňuje, že zdanlivo nevinná veta „Ešte som nestretol toho pravého“ je počas randenia skutočnosti jednou z najviac zavádzajúcich vyhlásení. Hoci môže znieť na prvý pohľad neškodne, odborníčka vysvetľuje, že málokedy je to také jednoduché, ako sa zdá. „Nie preto, že by si klamal, ale preto, že je to jediné vysvetlenie, ktoré si kedy dostal,“ povedala a poznamenala, že táto fráza bola široko prijatá kvôli spôsobu, akým ju spoločnosť udržiava, informuje denník Daily Mail. „Vaši priatelia tú vetu hovoria, aby vás utešili, rodičia ju opakujú, aby vám dali nádej, filmy ju romantizujú, rozchody ju ospravedlňujú.“

Zobraziť galériu (2) (Zdroj: Getty Images)

Podľa jej slov je však skutočný dôvod, prečo ľudia zostávajú slobodní, oveľa hlbší ako len to, že nenašli toho správneho človeka. „Nečakáte. Opakujete sa,“ povedala. „Nevedomé návyky. Známe vzorce. Nevyriešené rany.“ Podľa Wardovej sa mnohí, ktorí chodievajú na rande, ocitli v cykloch a ani si ich neuvedomujú. Zamieňajú si chémiu so zlučiteľnosťou a naháňajú sa za emocionálnymi vzplanutiami, ktoré vyzerajú ako intimita, ale v skutočnosti sú len adrenalínom. „Iskra? Je to pocit, čo ste mali s osobou, ktorá vám ublížila, takže sa cítite ako doma,“ vysvetlila. Povedala, že keď vzrušenie opadne, opadne aj záujem a mnohí tak opakujú tie isté toxické vzorce. „Upozornenia prehliadate nie preto, že ich nevidíte, ale preto, že ste boli podmienení myslieť si, že láska si vyžaduje utrpenie.“

Nie sú to však len varovné signály, čo je vnímané nesprávne. Ľudia sa často odťahujú od partnerov, ktorí sú stabilní a citovo dostupní a pokoj si mýlia s nudou. „Poviete si, že je niekto príliš milý alebo príliš do vás zaľúbený, keď sa prejavuje jasne a dôsledne,“ uviedla. Pripomenula, že tieto vzorce nie sú nikoho chybou, ale sú zodpovednosťou každého človeka, aby ich prelomil. „Pretože ak ich nevynesiete na svetlo, budú pokračovať v riadení predstavenia. Budú naďalej písať váš príbeh lásky a budú ho aj ukončovať,“ upozornila a zdôraznila, že kľúčom k nájdeniu trvalej lásky je rozpoznanie a riešenie vlastných emocionálnych vzorcov a nielen čakanie na to, kým sa objaví takzvaný „ten pravý“.