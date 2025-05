Smrtiaca huba sa môže rozšíriť, varujú vedci. Na vine je klimatická kríza

Aspergillus fumigatus (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Nový výskum naznačuje, že nebezpečný druh huby, ktorý zabíja ľudí aj zvieratá a ničí úrodu, by sa mohol v dôsledku globálneho otepľovania rozšíriť aj do Spojeného kráľovstva. Fiktívna hrozba z populárneho seriálu The Last of Us má reálnu predlohu.