Lekárka na VIDEU si vstrekla botox iba do polovice tváre: Uhádli by ste, ktorá časť to je?

Bita Farrellová s botoxom a bez. (Zdroj: Instagram/drbitaesthetics)

NEW YORK - Vo virálnom videu sa americká lekárka Bita Farrellová premenila na vlastnú „laboratórnu krysu“ tak, že si nakreslila čiaru cez stred tváre. Výplň botoxom si pridala iba do jednej strany tváre a jej fanúšikovia na sociálnych sieťach môžu hádať, ktorá to je, čo si myslíte Vy?

„Aplikovala som si injekcie do svalov dolnej časti tváre, konkrétne do DAO (Depressor Anguli Oris) a svalu v oblasti sánky, a teraz, po dvoch týždňoch, vám ukážem výsledky,“ povedala estetická lekárka vo videu z roku 2024. Následne sa pokúsila pohnúť ústami a rozhýbať dolnú časť tváre. Ľavá strana sa pohybovala prirodzene, keď robila grimasy, no pravá takmer vôbec nereagovala. „Svaly na tvári buď ťahajú smerom hore, alebo dole. Keď sa svaly, ktoré ťahajú dolnú časť tváre nadol (platysma a DAO), uvoľnia neuromodulátorom ako je botox, začne dominovať sval, ktorý ťahá strednú časť tváre nahor (zygomaticus alebo lícny sval) a tvár sa nadvihne!“ vysvetlila Farrellová.

Dodala, že to môže pomôcť zmierniť výskyt vrások, ovisnutých líc, smutného alebo „nahnevaného“ výrazu, ako aj nosovo-ústnych rýh. Okrem toho to môže opticky pozdvihnúť krk, zvýrazniť líniu čeľuste a dodať lícam plnší, vyvýšený vzhľad. Výsledky zvyčajne vydržia tri až štyri mesiace. Niektorí komentujúci poďakovali lekárke za „úžasné“ a „poučné“ odhalenie, pričom jeden poznamenal: „To nemôže byť bezpečné… prečo by ženy robili niečo také? Ja som to nespravil nikdy.“ Ďalší ju nazval „arogantnou a nezodpovednou“, pričom upozornil, že takýto príklad by mohol podnietiť ľudí k tomu, aby si injekcie aplikovali sami.

Hoci sa tieto typy zákrokov vo všeobecnosti považujú za bezpečné, môžu spôsobiť vedľajšie účinky ako modriny, bolesť, symptómy podobné chrípke, bolesti hlavy, nevoľnosť, začervenanie alebo dočasné oslabenie či pokles svalov v tvári. Niektorí ľudia si voči botoxu dokonca vytvorili imunitu, čo je naozaj nepríjemné, najmä keď jeden zákrok stojí v priemere podľa portálu New York Times 662,20 dolárov (cca 581 eur) a počas života na Manhattane to predstavuje neuveriteľných 52 976,24 dolárov (cca 46 500 eur). A ak ste tipovali, že lekárka mala botoxom ošetrenú pravú časť tváre, tipovali ste správne.