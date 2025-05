Nevinný zájazd sa zmenil na horor: Katka rozbehla pátranie po sestre, z exotického Egypta sa už mesiac nevrátila!

Po žene začali pátrať, keď zistili, že sa jej pobyt v Egypte neplánovane natiahol. (Zdroj: gettyimages.com, Facebook/K.Č.)

MĚLNÍK/KÁHIRA - Dovolenkový zájazd jej sestry sa zmenil na nekončiaci horor. Istá Eva Zajíčková z mesta Mělník sa svojim príbuzným už neozvala pomerne dlhú dobu, pričom do Egypta odcestovala ešte koncom marca. Odvtedy o sebe nepodala žiadnu správu a jej príbuzní sú v neustálom strese. Do prípadu už bola zapojená aj česká polícia.

Na prípad 41-ročnej a nezvestnej Evy Zajíčkovej upozornil portál TN.cz. Zajíčková je už v Egypte dlhšie ako mesiac a "zlé hlasy" zo sociálnej siete hovoria, že ju mali v zahraničí okradnúť a má byť v zlom psychickom rozpoložení. Polícia pátranie po Zajíčkovej oficiálne vyhlásila v pondelok 5. mája, pričom sa v ňom na sociálnej sieti Facebook angažuje aj Zajíčkovej sestra Kateřina Čimerová. "Hľadám stratenú sestru v Egypte (Hurghada)? 27. marca odletela do Egypta a odvtedy o nej nie sú žiadne správy. Prosím o akúkoľvek informáciu či poznatok, ďakujem," napísala vystrašená sestra Zajíčkovej.

(Zdroj: Facebook/Kateřina Čimerová)

Tá sa nazdáva, že by sa jej sestra mohla skutočne pohybovať v dovolenkovej destinácii a rezorte Hurghada. "Zatiaľ nevieme, či odcestovala cez cestovku, všetko teraz zisťuje kriminálka. Nie je s nikým v kontakte a telefón má nefunkčný od 9. apríla," spresnila Čimerová.

Odchod Zajíčkovej do Egypta pre TN.cz potvrdil aj policajný hovorca Pavel Truxa. "Rodina nám oznámila nezvestnosť tejto pani. My sme zistili, že odletela na zahraničnú dovolenku a potom bolo oználené, že rodna sa s ňou nevie skontaktovať," informoval Truxa. "Podľa našich informácií sa späť do Česka nevrátila, takže budeme oslovovať kolegov v zahraničí. Bolo to nahlásené aj z obavy o jej stav," vysvetlil hovorca.

(Zdroj: Facebook/Kateřina Čimerová)

"Zastupiteľský úrad je v kontakte s políciou, ale nikto z rodiny sa na zastupiteľský úrad zatiaľ neobrátil v tom kontexte, že by potreboval pomoc," povedal pre TN.cz hovorca českého ministerstva zahraničia Daniel Drake.

Vraj ju stretávajú v Hurghade

V konverzácii na sociálnej sieti sa však našli jedinci, ktorí vraj ženu bežne stretávajú v Hurghade. "Bola ubytovaná v mojom apartmáne vo Florenza Khamsin rezorte od 27. marca do 10. apríla. Hovoril som s ňou ešte 9. apríla. Nič ďalšie už o nej neviem. Musím podotknúť, že jej stav nebol úplne v poriadku. Hovoril som jej, aby vyhľadala pomoc, ale nechcela," napísal jeden z komentujúcich.

"Sestra sa trápi a roky bojuje s psychickým ochorením. Prosím, ak by ste ju niekto niekde videl, pokúste sa ju okamžite dostať do nemocnice," potvrdila Zajíčkovej diagnózu jej sestra.

Chcela si ešte vymeniť peniaze

"Dnes bola u nás v reštaurácii. Nemá telefón, peniaze, menila som jej koruny. Vraj ju okradli a nemá ani pas. Povedala som jej, nech mi napíše e-mail na ambasádu, aby jej vystavili pas na odlet. Povedala, že chce letieť domov," napísal ďalší z profilov.

"Každý deň ju vídam, ako sa potuluje ulicami Hurghady. Má použité oblečenie a s nikým sa nerozpráva. Každý deň je na 30. ulici a na Sheraton Street," spresnil lokalitu ďalší diskutér.

Zajíčková vraj pred odletom aj hľadala informácie o pobyte v Hurghade. "Nemal by niekto záujem vymeniť koruny za egyptskú libru? 27. marca prilietam do Hurghady," napísala Zajíčková v rovnakej skupina na sociálnej sieti. "Je v Hurghade bankomat, ktorý vydáva eurá?" pýtala sa ešte 4. apríla, čo bol jeden z jej posledných kontaktov s internetovým svetom.