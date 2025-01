Historici odhalili skutočnú podobu mena Božieho syna: Nebol to JEŽIŠ! Šokuje vás aj dátum narodenia

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

INDIANA – Počas nášho života sme si zvykli na to, že meno Ježiš sa spája so Synom Božím. Avšak vedci naznačujú, že Ježiš sa v skutočnosti tak nevolal. Meno, ktoré dnes poznáme, totiž podľa odborníkov nezodpovedá jeho pôvodnému menu ani priezvisku. Ako to teda v skutočnosti je?

Ježiš sa podľa historikov narodil približne pred 2 030 rokmi. Profesor Lawrence Mykytiuk z Purdue University v Indiane pre denník Daily Mail uviedol, že najpresnejší dátum Ježišovho narodenia by mohol byť marec v rokoch 6, 5 alebo 4 pred Kristom. Vedci sa však domnievajú, že meno „Ježiš Kristus“ by v skutočnosti nemuselo byť jeho skutočné meno. Podľa historikov by meno Božieho Syna vychádzalo z jeho rodného jazyka – aramejčiny – a zďaleka by neznelo tak, ako ho poznáme dnes. Zaujímavé je, že meno „Ježiš“ v čase jeho života ani neexistovalo. Dokonca niektoré písmená, ktoré ho tvoria, sa v písanej reči začali používať až približne 1 500 rokov po jeho smrti.

Postupne sa jeho meno dostávalo z jedného jazyka do druhého. Z aramejčiny sa dostalo do hebrejčiny, neskôr do gréčtiny, latinčiny a nakoniec v 16. storočí do angličtiny. Tento proces ukazuje, že Ježišovo meno prešlo mnohými prekladmi a adaptáciami, kým sa dostalo do podoby, ktorú poznáme dnes. Podľa profesora Dineke Houtmana z Protestantskej teologickej univerzity v Holandsku by jeho meno pravdepodobne znelo Yeshua alebo v kratšej forme Yeshu. Tieto mená pritom vychádzajú z aramejčiny, jeho rodného jazyka, a je možné, že sa takto aj predstavoval. Kratšia forma Yeshu sa neskôr objavuje aj v rabínskych textoch.

Je logické, že Ježiš nehovoril anglicky, keďže pochádzal z Blízkeho východu. Navyše, mená začínajúce tvrdou hláskou „J“, ako ich dnes vyslovujeme, v tom čase neexistovali. Aké teda bolo celé Ježišovo meno? Jeho meno však nebolo Yeshua Christ, ako by sa mohlo zdať. Slovo „Christ“ pochádza z gréckeho „Christos“, čo znamená „pomazaný“. Jeho priezvisko by skôr vychádzalo z miesta jeho pôvodu, teda z Nazaretu. Je tak pravdepodobné, že jeho celé meno znelo Yeshu Nazareen.