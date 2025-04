Dotkli by ste sa tejto knihy? V múzeu objavili najodpornejší zväzok, z ktorého mrazí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Kniha viazaná v ľudskej koži jedného z najznámejších vrahov Spojeného kráľovstva je vystavená po tom, čo ju náhodne objavili v kancelárii múzea. Predpokladá sa, že dielo bolo vyrobené s použitím kože Williama Cordera, muža odsúdeného za vraždu Marie Martenovej v roku 1827, a verejnosť si ho môže pozrieť spolu s podobným predmetom v múzeu Moyse's Hall v Bury St Edmunds. Na jednej strane to môže pripadať dnešnej generácii barbarské, no na druhej kedysi nebolo balenie kníh do ľudskej kože vrahov ničím nezvyčajným.

Koža pochádza z tela Williama Cordera, vraha z neskorého georgiánskeho obdobia, ktorý bol popravený v roku 1828 v Bury St Edmunds za vraždu svojej milenky Marie Martenovej, ktorú pochoval pod podlahou stodoly v grófstve Suffolk. Po tom, čo Cordera polícia vypátrala, bol postavený pred súd a po verejnej poprave bolo jeho telo podrobené pitve. Časť jeho kože bola použitá na väzbu knihy, ktorá pojednáva o jeho zločine. Táto kniha je od roku 1933 vystavená v Múzeu Moyse's Hall. Druhú kópiu tejto knihy, tiež viazanej Corderovou kožou, medzičasom objavili na polici v kancelárii múzea a teraz je vystavená vedľa pôvodného zväzku.

Stodola, v ktorej našli Mariino telo

Druhú knihu našli len minulý rok a narozdiel od pôvodnej má kožu len na väzbe a rohoch knihy. Dan Clarke, správca kultúrneho dedičstva v múzeu Moyse's Hall, uviedol, že bola pravdepodobne vyrobená zo zvyšných kúskov kože. Pre portál BBC Radio Suffolk povedal, že knihy majú neuveriteľne dôležitú historickú hodnotu. Autor série Hrozné dejiny (Horrible Histories) Terry Deary však označil tieto knihy za znepokojujúce artefakty. „Mnoho zločincov sa toho naozaj obávalo. Bolo to horšie než obesenie... myšlienka, že ich telo bude po smrti vypitvané,“ uviedol Deary pre denník The Telegraph a dodal, že knihy by najradšej spálil a vyjadril sa, že si nie je istý, či by chcel, aby boli vystavené.

Vražda z roku 1827 v Polsteade v grófstve Suffolk šokovala georgiánsku Britániu a odvtedy sa stala námetom mnohých filmov, kníh a divadelných hier. Corder mal pomer s Mariou Martenovou a povedal jej, aby sa s ním stretla v miestnej pamiatke, aby mohli spolu ujsť do Ipswichu a zosobášiť sa tam. Namiesto toho však Corder Martenovú zastrelil a pochoval ju v stodole. Nakoniec ho chytili a verejne popravili 11. augusta 1828. Časť jeho kože bola použitá na zviazanie knihy, ktorá vypovedá o jeho súdnom procese. Podľa dostupných informácií bola druhá kniha darovaná pred desiatkami rokov rodinou, ktorá mala blízke spojenie s chirurgom, ktorý skúmal Corderovo telo.

Používanie ľudskej kože na väzbu kníh je známe ako antropodermická bibliopegia a bolo bežné v Spojenom kráľostve v 19. storočí ako forma trestu pre popravených väzňov alebo ako suvenír pre lekárov. V marci 2024 Harvardova univerzita odstránila zo svojej zbierky knihu zviazanú kožou neidentifikovanej ženy, ktorá zomrela vo francúzskej psychiatrickej liečebni. Dan Clarke však uviedol, že za svojich 11 rokov v múzeu nedostal ani jednu sťažnosť na vystavovanie prvej knihy. „Vidíme ľudské pozostatky vo všetkých múzeách po celej krajine,“ vysvetlil na záver a navyše ak by ste návštevníkom nepovedali, že je tá kniha zviazaná z ľudskej kože, väčšina by si to ani nevšimla.