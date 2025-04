Tragédia, z ktorej sa tak skoro nespamätajú: Už identifikovali telo nebohého muža na škole v HUMENNOM!

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

HUMENNÉ - Po konci Veľkej noci sa na jednej z humenských škôl odohrala tragédia. Upratovačka pri svojej bežnej pracovnej rutine narazila na bezvládne telo muža. Jeho identitu doposiaľ polícia nepoznala, no všetko sa zmenilo s príchodom víkendu. Žiaľ, ide o jedného z učiteľov. Nebohý muž mal okolo päťdesiatky.

Identitu muža pre TV JOJ potvrdila polícia. Muža našla jedna z upratovačiek ešte počas štvrtkového dňa 24. apríla po škole. Išlo o priestory toalety.

(Zdroj: reprofoto TV JOJ)

Krátko na to do areálu jednej zo základných škôl prišli záchranné a ďalšie bezpečnostné zložky. Pomoc bola, žiaľ, aj napriek skorému príchodu záchranárov márna. Osoba pri sebe okrem toho nemala ani žiadne doklady, no na základe optického vnemu sa nazdávali, že išlo o muža vo veku približne 50 rokov. Nepoznali však jeho presnú identitu.

Zistili o koho ide

"Ani nevieme určiť totožnosť nebohého. Smrť z neznámej príčiny. Doporučená súdno-lekárska pitva," povedal najskôr televízii obhliadajúci lekár Miroslav Biľanin. Identitu nepoznali ani policajti či operačné stredisko záchranárov.

Potvrdili však vyšetrovanie úmrtia, no či a v akej veci začali trestné stíhanie, to zatiaľ nekonkretizovali. "Obhliadajúci lekár na mieste cudzie zavinenie vylúčil," dodala prešovská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.

(Zdroj: reprofoto TV JOJ)

Policajti o niekoľko hodín informovali, že už poznajú totožnosť osoby. Televízia dokonca prehovorila s riaditeľom školy. Ten potvrdil, že nebohým je jeden z učiteľov. Upratovačka, ktorá ho vo štvrtok našla, bola vraj v takom šoku, že osobu najskôr identifikovať nedokázala.