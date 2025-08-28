V Prešovskom kraji našli granáty aj mínu z druhej svetovej vojny: Zneškodnili ich

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský k)
VYŠNÁ PISANÁ - V stredu (27. 8.) našli v Prešovskom kraji muníciu z druhej svetovej vojny. V obci Vyšná Pisaná v okrese Svidník oznámil 38-ročný muž ráno na linku 158, že v lesnom poraste našiel tri kusy neznámej munície. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, pyrotechnik určil, že ide o delostrelecké granáty.
Podvečer starosta obce Cabov v okrese Vranov nad Topľou nahlásil ďalší nález munície, a to pri výkopových prácach pri úprave terénu pred jedným z rodinných domov. Išlo o delostreleckú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. „Mína bola prevzatá k následnému zneškodneniu,“ dodala hovorkyňa.