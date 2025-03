Influencerka prehovorila o orgazme pri cvičení: TAKTO ho dosiahnete aj vy, radia odborníčky!

(Zdroj: TikTok/wednesdayspodcast/Getty Images)

Sophie Habboová, známa z reality show Made in Chelsea, v podcaste so spolumoderátorkou Melissou Tattamovou odhalila, že počas cvičenia brušných svalov v posilňovni zažila orgazmus. „Pamätám si, ako som cvičila a premýšľala: ‚Čo sa to sakra stalo?‘“ priznala s tým, že tento zážitok bol iný ako bežný orgazmus. O tomto jave, ktorý nazvala „coregazmus“, hovorila bez zábran a dokonca vyzvala poslucháčov, aby ho vyskúšali. Fenomén podľa denníka New York Post potvrdila aj odborníčka Vanessa Huffmanová, vedúca vzdelávania v Club Pilates ANZ. „Nie je to bežné, ale coregazmus je skutočný. Aktivácia hlbokých svalov panvového dna môže spôsobiť podobné pocity ako orgazmus,“ vysvetlila.

Cviky na jadro, ako Pilates, zapájajú svaly najnižšieho panvového dna, ktoré sú u niektorých ľudí citlivé na vzrušenie. Sexuálna výskumníčka Debby Herbenicková vo svojej knihe The Coregasm Workout uvádza, že približne 10 percent ľudí zažíva orgazmy vyvolané cvičením bez ohľadu na vek, pohlavie či fyzickú kondíciu. „Sú podobné orgazmom z vaginálneho styku, no bývajú menej intenzívne a majú mravčivý charakter,“ objasnila. Zvyčajne sa vyskytujú pri cvikoch, ktoré výrazne zapájajú brušné svaly, ako kliky, zdvíhanie nôh či drepy.

Hoci výskumy tento jav potvrdzujú, nie všetci tomu veria. Mnohí komentujúci na TikToku vyjadrovali skepticizmus. „No tak... toto sa naozaj nestáva,“ napísal jeden z nich. Iní sa naopak pobavene vyjadrili, že konečne majú motiváciu chodiť do posilňovne. „To je jeden spôsob, ako ma tam dostať...“ zavtipkoval ďalší. Fenomén coregazmu nie je nový. Austrálska influencerka a zakladateľka KIC Steph Claire Smith v roku 2023 priznala, že ho zažila počas cvičenia brucha. „Stalo sa to len párkrát, ale bolo to nečakané a príjemné,“ povedala. Zdá sa teda, že niektorí ľudia môžu v telocvični zažiť viac než len svalovicu.