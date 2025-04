Máte domáceho miláčika? Výborná správa! Odborníci prišli na závažnú skutočnosť

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Výskum, ktorý bol zverejnený 31. marca v časopise Social Indicators Research, dospel k záveru, že mať domáce zviera má pre životnú spokojnosť hodnotu až 70 000 libier (80 600 eur) ročne – čo je ukazovateľ, ktorý ekonómovia používajú na vyjadrenie „implicitnej ceny“ inak nehmotných vecí. Vedci uviedli, že svoje zistenia porovnali s inými štúdiami, využívajúcimi rovnakú štatistickú metódu. „Keď som získala tieto čísla, bola som prekvapená; hovorila som si, že to je veľa peňazí – dokonca aj pre mňa, milovníčku zvierat,“ povedala pre CNN Adelina Gschwandtnerová, profesorka ekonómie na University of Kent, ktorá je spoluautorkou štúdie. Potom si ale uvedomila, že „väčšina ľudí tvrdí, že ich domáce zvieratá sú ako priatelia alebo členovia rodiny – takže je to porovnateľné“.

(Zdroj: Getty Images)

Gschwandtnerová a spoluautor Michael Gmeiner, odborný asistent ekonómie na London School of Economics, použili údaje z dlhodobého prieskumu 2 500 britských domácností. Namiesto jednoduchého porovnania životnej spokojnosti a vlastníctva domácich zvierat, čo by ukázalo iba koreláciu medzi dvoma premennými, sa ekonómovia pokúsili dokázať príčinnú súvislosť. Použili na to zložitý štatistický nástroj známy ako metóda inštrumentálnych premenných. Tá funguje tak, že nájde tretí faktor, ktorý je korelovaný. „V našom prípade so zvieratami, ale nie so životnou spokojnosťou,“ vysvetlila Gschwandtnerová. „A táto premenná sa snaží zachytiť potenciálne vynechané faktory alebo spätnú kauzalitu.“ Autori napríklad uvádzajú: „Môže byť, že šťastní a zdraví ľudia si zaobstarajú domáce zviera, a nie že domáce zviera robí ľudí šťastnými a zdravými.“ Vo svojom výskume preto použili údaje o typoch osobností, vlastníctve domácich miláčikov a životnej spokojnosti, aby tento faktor zohľadnili.

(Zdroj: Getty Images)

Megan Muellerová, docentka na Tuftsovej univerzite, ktorá sa venuje výskumu vzťahov medzi ľuďmi a zvieratami a nebola zapojená do tejto štúdie, však varuje pred prílišným „poľudšťovaním“ domácich miláčikov a stotožňovaním našich vzťahov s nimi so vzťahmi s inými ľuďmi. „Niektoré prvky sú podobné,“ povedala. „Vieme, že sociálna a emocionálna podpora sú kľúčové aspekty vzťahov medzi človekom a zvieraťom – a ide o ten istý druh podpory, aký získavame aj zo vzťahov s ľuďmi... Aj keď sú zvieratá s nami silne prepojené, nie sú rovnaké ako ľudia.“