Nechávate sa olizovať domácim miláčikom? Veterinári varujú: Môžete prísť o končatiny! Spoveď pacientky Márie

Mnohí majitelia psov majú radi, keď ich štvornohí miláčikovia olizujú. Možno to nie je práve najhygienickejšia vec, ale väčšina ľudí to považuje za neškodné. Veterinári však varujú, aby si ľudia dávali pozor na svoje zdravie. V dôsledku tohto činu jedna žena skončila bez rúk a nôh. Marie Trainerová zo Stark County v Ohiu sa v roku 2019 vrátila z dovolenky s malou reznou ranou na ruke. Nepovažovala to za vážny problém, až do momentu, kedy jej ranu začal olizovať jej pes. Krátko po tom sa začala cítiť veľmi zle. V rozhovore pre FOX News Marie povedala: „Štyri dni po tom, ako som sa vrátila domov, mi bolo stále horšie a horšie.“ Myslela si, že má chrípku, a preto ju manžel odviezol do nemocnice. Lekári nevedeli, čo jej je, no rýchlo si všimli, že to určite nie je chrípka, keď upadla do kómy.

Neskôr jej diagnostikovali ochorenie nazývané Capnocytophaga canimorsus, čo je baktéria nachádzajúca sa v slinách mačiek a psov. Ak sa dostane do ľudského tela, môže spustiť silnú imunitnú reakciu. V najhorších prípadoch spôsobuje tvorbu krvných zrazenín, ktoré môžu zablokovať cirkuláciu v končatinách. Keď k tomu dôjde, končatiny je nutné amputovať, aby sa zabránilo šíreniu infekcie. V prípade Marie bolo nevyhnutné amputovať obe ruky aj nohy.

Zdravotné riziká olizovania

Veterinári upozorňujú, že psy sú často prehliadanými šíriteľmi zoonotických patogénov, ktoré sa môžu prenášať zo zvieraťa na človeka. Výskumníci z Penn State vydali varovanie, aby ste boli opatrní pri kontakte so psami, pričom zvlášť upozorňujú na riziko antibiotikám rezistentnej salmonely, ktorá môže spôsobiť hnačky a v extrémnych prípadoch aj smrť. Veterinárna nemocnica Falls Village v Raleigh, Severnej Karolíne, dopĺňa, že psy sú známe tým, že nie sú príliš vyberavé, pokiaľ ide o to, čo ovoniavajú, olizujú a jedia. Z tohto dôvodu sa v ich ústach ľahko môžu usídliť baktérie ako E. coli, campylobacter a salmonella.

Tieto mikroorganizmy sa môžu ľahko prenášať medzi rôznymi druhmi. Tiež existuje riziko gastrointestinálnych ochorení a orálnych chorôb z bozkávania šteniat. Určité parazity, ako giardia, okrúhle červy a hákové červy, sa tiež môžu prenášať cez olizovanie. Tieto organizmy môžu spôsobiť vážne bolesti brucha a tráviace problémy u psov aj ľudí.