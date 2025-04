Influencerka (28) dráždi v posilňovni vyzývavými outfitmi: Muži z nej šalejú, partnerky ich odťahujú preč!

(Zdroj: Instagram/rainbowdragonlife)

Isabella Garcia, 28-ročná fitness influencerka z Los Angeles, trávi v posilňovni až tri hodiny denne a svoje telo si starostlivo formuje. No jej výrazné a provokatívne outfity, ktoré zahŕňajú sťahujúce legíny a odvážne topy, vzbudzujú pozornosť nielen mužov, ale aj iných žien. Isabella tvrdí, že niektoré priateľky, ktoré sa cítia ohrozené, dokonca odtiahnu svojich partnerov, keď ju vidia trénovať vedľa nich. Podľa jej slov si muži v posilňovni nevedia pomôcť a neustále ju obdivujú. „Stále sa na mňa pozerajú a pristupujú ku mne,“ uviedla Isabella, informuje denník Mirror. Svoj vzhľad pravidelne vystavuje na sociálnych sieťach, kde zdieľa fotografie v bikinách či odvážnych fitness outfitoch.

Napriek tomu, že je na svoju postavu pyšná, priznáva, že jej vzhľad vyvoláva žiarlivosť u niektorých žien, ktoré sa obávajú, že im ukradne priateľov. „Dostávam príliš veľa pozornosti od chlapov, keď cvičím. To zízanie, číhanie a náhodná potreba pomoci je nekonečná. Niektorí sa dokonca tvária, že potrebujem pomôcť s činkami, len aby sa ku mne mohli priblížiť. Novinka pre týchto mužov: ak zdvihnem viac ako vy, naozaj nepotrebujem vašu pomoc,“ hovorí Isabella. A keď už ide o žiarlivosť, Isabellina odpoveď je jasná: „Ak na mňa ženy žiarlia, je to ich problém. Videla som, ako si dievčatá chytia svojich priateľov počas rozhovoru a jednoducho ich odtiahnu. Ak sa to deje, možno je problém v niečom inom – v ich vzťahu.“

Isabella začala s cvičením pred desiatimi rokmi. Brala to ako osobnú výzvu. Počas týchto rokov sa jej zameranie zmenilo z myšlienky vyzerať dobre na túžbu získať silu, kontrolu a sebavedomie. „Nepotrebovala som len cvičiť, chcela som vytvoriť telo, ktoré som vždy chcela. Teraz trénujem minimálne dve až tri hodiny denne, sedem dní v týždni. Toto nie je len hobby, je to záväzok,“ vysvetľuje. Okrem toho, že sa Isabella venuje kardiu, váham a kickboxu, priznáva, že rada urobí dobrý dojem v posilňovni. „Nie som tu, aby som cvičila na vysokých podpätkoch, ale milujem, keď robím dojem. Jasné fitness outfity, crop topy, obtiahnuté legíny – som tu, aby som vyzerala dobre a cvičila ešte lepšie,“ uzatvára.