Turisti si to rozdávali na balkóne v Pattayi: Vodič motorky ich udal

PATTAYA - V Pattayi nahlásil vodič motorky párik turistov, ktorí sa podľa jeho slov milovali na balkóne domu uprostred dňa. Úrady vyzýva, aby chránili reputáciu mesta.
Nezvyčajný incident rozvíril pokojné popoludnie v thajskom letovisku Pattaya. Miestny vodič mototaxi nahlásil párik turistov, ktorí sa podľa jeho slov oddávali milostným chvíľkam na balkóne bytového komplexu uprostred dňa – priamo na očiach okoloidúcich.
Scéna ako z filmu
Tridsaťjedenročný Pontakorn Pongpakdee uviedol, že všetko sa odohralo v utorok popoludní, okolo druhej hodiny, na Pattaya 2 Road, krátko po daždi.
„Čakal som na zákazníka na druhej strane cesty, keď som si všimol, čo sa deje. Videli to nielen miestni, ale aj cudzinci,“ povedal pre miestne médiá.
Podľa jeho slov bolo správanie dvojice „úplne nevhodné“ a viditeľné z viacerých miest v okolí. Niektorí svedkovia si dokonca incident nahrali na mobilné telefóny.
Obavy o povesť mesta
Pontakorn následne vyzval úrady, aby situáciu preverili a prijali opatrenia, ktoré by zabránili podobným prípadom v budúcnosti. Podľa neho takéto správanie vrhá zlé svetlo na Pattayu, známe turistické centrum, ktoré sa už roky snaží vylepšiť svoj verejný imidž.
Nie je známe, na ktorom poschodí sa byt nachádzal, ani či úrady dvojicu medzičasom identifikovali. Miestne médiá však pripomínajú, že podobné incidenty môžu byť v Thajsku považované za priestupok proti verejnej morálke.