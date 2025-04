Odmieta vaša partnerka SEX? Na tento dôvod by muži len tak neprišli! Je to jednoduchšie, ako sa zdá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

CANBERRA - Podľa nedávnej austrálskej štúdie sa ľudia, a to najmä ženy, môžu rozhodnúť odmietnuť sex z rôznych dôvodov, ktoré závisia napríklad od nálady alebo času. No výskum od jednej zdravotno-technologickej spoločnosti odhalil jeden konkrétny a pomerne prekvapivý dôvod, prečo ženy najčastejšie odmietajú intímne chvíle. Viete, čo by to mohlo byť?

Podľa výsledkov by sa až tretina žien radšej vyhla sexu, ak nie sú „tam dole" upravené. Viac ako polovica z 2 000 opýtaných žien tiež uviedla, že by nemali sex, pokiaľ sa predtým neosprchovali. Ukázalo sa, že pocit upravenosti a čistoty je kľúčový pre ženské sebavedomie pri sexe. Až 90 percent žien sa vyjadrilo, že upravenosť im pomáha cítiť sa pri sexe sebaistejšie. „Aj keď druhá osoba to možno nevníma ako problém a rituály spojené s intimitou sa líšia, pre mnohé je dôležité cítiť sa čo najlepšie, keď ide o najintímnejšie chvíle,“ uviedol zástupca spoločnosti Philips pre denník britský denník The Mirror.

(Zdroj: Getty Images)

Na druhej strane niektoré ženy a páry celkovo, to podľa štúdie publikovanej v časopise Personality and Individual Differences preháňajú až s 20 stykmi týždenne. Vedúci výskumník Adam Bode z Austrálskej národnej univerzity, ktorý spolu so svojím tímom rozdelil účastníkov štúdie do štyroch kategórií podľa ich odpovedí na otázky o sexuálnych preferenciách, uviedol, že je to „ako keď si vyberáte pálivosť omáčky pri pečených kuracích krídelkách“. Na jednom konci spektra boli „mierni milovníci“, ktorí mali sex v priemere 2,5-krát týždenne a na opačnom konci boli „šialenci v posteli“, ktorí to zvládajú aj 20-krát týždenne.

Výsledky odhalili štyri typy milencov:

Mierni milenci

Stredne intenzívni (bežní) milenci

Libidinózni (vášniví) milenci

Intenzívni milenci.

Najväčšiu skupinu tvoria mierni (alebo „bežní“) milenci, ktorí zahŕňajú viac ako 40 % milencov. Štúdia definovala týchto mužov ako „úplne nevýrazných“ kvôli bežným romantickým charakteristikám lásky. „Títo milenci vykazujú relatívne nízku intenzitu a relatívne nízke obsedantné myslenie, relatívne vysoké odhodlanie a relatívne miernu frekvenciu sexu,“ povedal Bode. Najmenšiu skupinu, libidonózni romantickí milenci, tvorí iba 9,64 % mužov a vyznačujú sa najmä extrémne vysokou frekvenciou sexu, v priemere 10-krát týždenne. „Okrem iných charakteristík mali aj najvyšší podiel ľudí, ktorí chceli cestovať, míňali viac peňazí ako zvyčajne a fajčili viac cigariet ako zvyčajne,“ povedal Bode.

(Zdroj: Getty Images)

Druhá najväčšia skupina, ktorú tvorilo viac ako 29 % „po uši zaľúbených milencov", je tá ktorá dosiahla vysoké skóre intenzity vo všetkých meraniach. „Títo milenci dosiahli najvyššiu intenzitu, najvyššie obsedantné myslenie, najvyššiu oddanosť a relatívne vysokú frekvenciu sexu. Títo ľudia sú typmi „bláznivo zamilovaných“,“ povedal Bode. Ďalšími pozoruhodnými charakteristikami intenzívnych milencov je, že dosiahli najvyššie skóre v príjemnosti, svedomitosti a užívaní si práce, ale najnižší podiel mali u tých, ktorí sa venovali riskantnej jazde, pili viac kávy a alkoholu a užívali viac drog ako zvyčajne. Naopak, druhá najmenšia skupina, mierni romantickí milenci, tvoria 20 % milencov a vyznačujú sa najmä konzistentne nízkym skóre vo všetkých mierkach romantickej lásky. „Títo milenci vykazujú najnižšiu intenzitu romantickej lásky, obsedantné myslenie, oddanosť a frekvenciu sexu. Mali tiež najnižšie skóre extroverzie a príjemnosti,“ povedal Bode.

(Zdroj: Getty Images)

Štúdia použila údaje z prieskumu Romantic Love Survey 2022, najväčšieho súboru údajov na svete o 1 556 mladých dospelých, ktorí prežívajú romantickú lásku. Účastníci sú z 33 krajín zastupujúcich rôzne kultúrne a etnické skupiny. Adam Bode uviedol, že nedávno sprístupnili údaje iným aj výskumníkom. „Prieskum Romantic Love Survey je prvý svojho druhu a prelomový vo vede o romantickej láske,“ povedal Bode. Výskumníci tvrdia, že romantická láska bola len nedávno skúmaná ako dôvod dobre zdokumentovanej zvýšenej sexuálnej aktivity v raných štádiách romantických vzťahov. „Táto štúdia pomôže pri tvorbe nápadov pre budúci výskum a tieto zistenia majú dôsledky pre vývoj romantickej lásky,“ dodal. Bode uviedol, že ľudia sa môžu stále vyvíjať, pokiaľ ide o spôsob, akým prejavujú romantickú lásku.