Hádanka o sestrách zmiatla celý internet: Ľudia sa nevedia zhodnúť na jednoznačnej odpovedi! Ako to vidíte vy?

(Zdroj: Getty Images)

Zdanlivo jednoduchá logická úloha o piatich sestrách spôsobila na sociálnych sieťach poriadny rozruch. Používatelia sa nevedia zhodnúť na správnej odpovedi a mnohí priznávajú, že netušia, ako sa dopracovať k riešeniu. Hádanka totiž vyžaduje kritické myslenie a prácu s obmedzenými informáciami. Zadanie znie: „V jednej miestnosti sa nachádza päť sestier. Ann sleduje televíziu, Margret hrá šachy, Marie varí a Kate perie. Čo robí piata sestra?“ Jedno z najčastejších riešení, ktoré sa objavilo na platforme Quora, tvrdí, že piata sestra hrá šachy s Margret. „Väčšinou sú na hru šachu potrební dvaja hráči, takže predpokladám, že piata sestra je jej protihráčkou,“ uviedol jeden z diskutujúcich. S týmto názorom súhlasili aj ďalší. „Ak piata sestra nesleduje televíziu, nepomáha Marie pri varení, Kate sa pri praní nevenuje žiadnej inej činnosti, logicky by mala byť súperkou Margret v šachu,“ napísal iný používateľ.

(Zdroj: Getty Images)

Niektorí diskutujúci sa domnievajú, že celá hádanka je len trikom. „Nemôžeme si byť istí. Kedysi by bolo logické predpokladať, že piata sestra hrá šachy, pretože túto hru nemožno hrať osamote. Dnes už však existujú aj počítačové programy na šach, takže táto odpoveď nemusí byť jednoznačná,“ upozornil jeden z komentujúcich. „Margret však môže hrať šach proti šachovému počítaču alebo online súperovi, ktorý nie je v miestnosti,“ poukázal ďalší diskutujúci. „V minulosti existoval aj takzvaný ‚poštový šach‘, kde si hráči posielali listy s ťahmi. Keďže doručenie mohlo trvať dni alebo týždne, hra bola mimoriadne pomalá, no poskytovala dostatok času na premýšľanie nad ďalším ťahom.“

Ďalšia možnosť je, že Margret jednoducho hrá šach sama so sebou. „Vždy je možné striedať obe strany šachovnice. Existujú tiež šachové hádanky, kde je zverejnená konkrétna pozícia a hráč musí nájsť riešenie,“ dodal ďalší diskutujúci. Nakoniec teda skutočnosť, že Margret hrá šach, vôbec neznamená, že piata sestra musí hrať tiež. „Ako hádanka je to pomerne slabé – vždy bola, no dnes je ešte horšia. Možno by dávala väčší zmysel vo verzii: ‚Margret hrá pingpong,‘“ napísal iný komentujúci. Niektorí používatelia si z celej hádanky uťahujú a prichádzajú s vlastnými vtipnými odpoveďami. „Piata sestra kričí na Ann, aby prestala pozerať televíziu, pretože je na rade v šachovej partii proti Margret. Ak ju nestihnú dokončiť skôr, než Marie dovarí večeru, jej hra proti Kate sa nezačne, kým neoperú ďalšiu várku bielizne,“ zavtipkoval komentujúci. Hádanka tak naďalej rozdeľuje internet a zdá sa, že ľudia sa nevedia zhodnúť na jednoznačnej odpovedi.