Ľudia zúria, nedokážu vyriešiť túto matematickú hádanku: Skúsite to? Zabudnite však na zaužívané pravidlá!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Na prvý pohľad sa zadanie javí ako séria štyroch jednoduchých sčítaní, pričom tri z nich sú už vyriešené a posledné čaká na odpoveď. Pri bližšom pohľade si však riešitelia uvedomia, že všetky predchádzajúce výsledky sú v rozpore so základnými pravidlami matematiky. Kľúčom k správnemu riešeniu nie je nájsť správnu odpoveď v tradičnom zmysle, ale skôr odhaliť vzorec nesprávnych výsledkov. Úspešné riešenie hádanky spočíva v identifikácii spoločnej črty všetkých čísel napravo od rovná sa. Hádanka, ktorú v pondelok zverejnil Bholanath Dutta, vyvolala na sociálnych sieťach búrlivú diskusiu. Zo skoro 300 používateľov, ktorí v komentároch zdieľali svoje odpovede, iba málokto prišiel na správne riešenie. Mnohí síce pochopili princíp úlohy, no pri konečnom výpočte urobili chybu. Skúsite to?

Jeden používateľ poukázal na to, že každý zo súčtov je o 20 menší ako ten nasledujúci: 32 + 20 = 52, 52 + 20 = 72. Použitím tejto logiky by správna odpoveď bola 92 – avšak v tomto postupe je zásadná chyba. Osoba, ktorá navrhla pripočítať 20 ku každému riešeniu, nezohľadnila čísla na ľavej strane rovníc. Zdá sa, že existuje určitý vzor: ak sčítate čísla v prvých troch rovniciach zhora nadol, idú v chronologickom poradí: 11, 12, 13 a 12, 13, 14. Toto je trik, pretože štvrtý riadok narúša tento vzorec, preskakuje 14 + 15 a prechádza rovno na 15 + 16. Mnohí používatelia si to všimli a sebavedomo zdieľali odpoveď 112. Ale ani to nie je správne riešenie. Skutočný proces začína tým, že sa vrátime späť a ignorujeme dané odpovede, pričom riešime príklady tak, ako by sme bežne robili: 11 + 12 = 23, 12 + 13 = 25, 13 + 14 = 27, 15 + 16 = 31.

Všimli ste si už niečo? Keď sa táto logika aplikuje na rovnicu, konečne dostanete odpoveď na túto matematickú hádanku: 13. „Po analýze som objavil skrytý vzorec: Sčítajte dve čísla na ľavej strane. Prehoďte číslice súčtu a získate výsledok na pravej strane,“ jednoducho to zhrnul jeden používateľ.