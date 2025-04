VIDEO z ISS uchvátilo celý internet: Astronaut ukázal, ako pije kávu vo vesmíre! Všetkých zaujímalo len jedno

(Zdroj: X/PhysInHistory)

USA - Piť kávu na Zemi je samozrejmé, no ako to vyzerá vo vesmíre? Astronaut NASA Don Pettit predviedol na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), ako funguje špeciálny „zero-G pohár“, ktorý umožňuje piť kávu aj v stave beztiaže. Video z jeho experimentu si získalo pozornosť vesmírnych nadšencov.

Americký astronaut Don Pettit ukázal, ako vyzerá ranná káva vo vesmíre. Na palube ISS nechal pred sebou voľne plávať špeciálny pohár a potom sa k nemu len naklonil, aby si odpil. „Ráno si dať dúšok O'joe; nič neprekoná šálku s nulovým obsahom gramov na rannú kávu,“ komentoval Pettit svoju ukážku. Video vyvolalo množstvo otázok. „Chutí a vonia rovnako pri nulovej gravitácii?“ pýtal sa jeden z fanúšikov. Astronaut odpovedal priamo z obežnej dráhy: „Tento pohár umožňuje cítiť vôňu kávy, čo sa pri pití slamkou z vrecka nedá. A keďže vôňa tvorí až 70 percent pôžitku, káva z tohto pohára chutí oveľa lepšie.“

Pettit, ktorý je zároveň spoluautorom dizajnu tohto špeciálneho pohára, vysvetlil jeho fungovanie, píše denník New York Post. Pohár využíva kapilárne pôsobenie – tekutina sa ťahá pozdĺž šikmého kanála až k ústam astronauta, čím napodobňuje bežný spôsob pitia na Zemi. Tento vynález vznikol z jednoduchého dôvodu: astronauti chceli piť vodu a iné nápoje bez toho, aby boli odkázaní na vrecká a slamky.

Pettit dodal, že gravitáciu na Zemi považujeme za samozrejmosť. „Vo všeobecnosti si neuvedomujeme váhu našich rúk ani to, ako ľahko nalievame kávu do šálky. Nepremýšľame nad tým, či sa vyleje alebo nie – jednoducho to urobíme,“ uzavrel astronaut. Aj v mikrogravitácii si však vedci dokázali poradiť – a vďaka tomu si dnes môžu vychutnávať kávu aj stovky kilometrov nad Zemou.