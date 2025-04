Známym celebritám sa splnil sen: Leteli do vesmíru! Ale čo ich botox a implantáty? Lekár odhalil pravdu

Lauren Sanchez, Kerianne Flynn, Amanda Nguyen, Katy Perry, Gayle King a Aisha Bowe (Zdroj: TASR)

VAN HORN - Americká popová speváčka Katy Perry a snúbenica amerického miliardára Jeffa Bezosa Lauren Sanchez v pondelok spolu s ďalšími členkami rýdzo ženskej posádky vzlietli do vesmíru v rámci misie spoločnosti Blue Origin. Let suborbitálnej rakety New Shepard Bezosovej spoločnosti aj s návratom pomocou padáka trval desať minút a 22 sekúnd. Všetky pasažierky boli dokonale nastajlované a oblečené v dizajnérskych skafandroch. Aj vďaka tomu niektorých odborníkov začala trápiť otázka, ako sa v nulovej gravitácii zachovajú botoxové výplne a iné výsledky skrášľovacích kúr Bezosovej snúbenice. Našťastie všetko zostalo tentokrát na svojom mieste, no zdá sa, že v ére vesmírneho turizmu sa bude treba venovať aj takýmto bizarným témam.

Hoci misia pútala pozornosť ako prvý čisto ženský let do vesmíru, niektorí spochybnili nutnosť takejto drahej cesty, nehovoriac o tom, ako by údajné kozmetické úpravy Lauren Sanchez mohli reagovať na extrémne podmienky vo vesmíre. Špekuluje sa, že Lauren podstúpila viaceré zákroky, vrátane zväčšenia pŕs, aplikácie botoxu, výplní pier a liftingu tváre, hoci tieto dohady nikdy oficiálne nepotvrdila.

Lauren Sanchez a Jeff Bezos (Zdroj: profimedia.sk)

Ako sa vesmírny turizmus neustále vyvíja, otvára to zaujímavé otázky o tom, ako kozmetické zákroky obstoja v extrémnych podmienkach. Doktor Stanton Gerson, výskumník zaoberajúci sa účinkami hlbokého vesmíru na ľudské bunky, vyjadril obavy z extrémneho zaťaženia počas štartu rakety. „Letíte rýchlosťou približne 6 000 míľ za hodinu a to môže spôsobiť šmykové napätie, ktoré môže viesť k posunom v tele,“ povedal Gerson pre Daily Mail.

Napätie vzniká, keď sily spôsobia, že časti materiálu sa navzájom posúvajú, čo by mohlo predstavovať riziko pre implantované materiály, ako sú prsné implantáty či výplne pier. Tieto obavy nie sú úplne neopodstatnené. Štúdia z roku 2013, ktorú uskutočnila Yaleova univerzita, zistila, že ženy s prsnými implantátmi niekedy pociťujú diskomfort pri lietaní vo vysokých nadmorských výškach. Tento jav vzniká v dôsledku zmeny tlaku, ktorá môže vyvolať pocit napätia alebo nepohodlia v upravených prsiach. Moderné implantáty však používajú kohezívne gély a pevnejšie obaly, vďaka čomu sú voči týmto vplyvom podstatne odolnejšie.

Jeff Bezos, Lauren Sanchez (Zdroj: Profimedia)

Plastickí chirurgovia vyjadrili zmiešané názory aj na iné zákroky. V stave beztiaže sa telesné tekutiny presúvajú smerom k hlave, čo môže viesť k opuchom alebo k zmenám vo vzhľade dermálnych výplní či botoxu. Odborníci však upozornili, že dermálne výplne (zvyčajne na báze kyseliny hyalurónovej) sú pevné a stabilné v koži. Plastická chirurgička, doktorka Giselle Prado-Wright vysvetlila, že výplne sa časom integrujú do tkaniva, čo naznačuje, že počas krátkeho vesmírneho letu by nemalo dôjsť k žiadnym významným zmenám.

„Dermálne výplne sú navrhnuté tak, aby sa postupne bezproblémovo integrovali do vášho prirodzeného tkaniva. Po zahojení sa pohybujú a správajú rovnako ako vaše vlastné mäkké tkanivo,“ povedala odborníčka pre Daily Mail. „Ani u astronautov v minulosti neboli pozorované zmeny štruktúry tváre po návrate z vesmíru, a neočakávame, že by to v tomto prípade malo byť inak,“ dodala.

Prvá čisto ženská posádka

Posádku tvorilo šesť žien. Okrem Katy Perry a Lauren Sanchez, ktorá je pilotkou vrtuľníkov a bývalou televíznou novinárkou, boli na palube televízna novinárka Gayle King, filmová producentka Kerianne Flynn, bývalá kozmická inžinierka amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír, ktorá študovala planéty okolo hviezd a teraz sa venuje pomoci obetiam sexuálneho násilia. Agentúra AP let označila za najnovšiu vlnu "vesmírneho turizmu", v rámci ktorého čoraz viac bohatých ľudí alebo tých, čo mali šťastie alebo majú konexie, môže získať skúsenosť v oblasti nulovej gravitácie. To je tradične doménou profesionálnych astronautov. Agentúra DPA poznamenala, že mnohí vedci vesmírnu turistiku už dlhšiu dobu kritizujú.