Robí TOTO aj vaša práčka? Odborník odhalil prekvapivú príčinu: Za všetko môže bežná chyba!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Pre väčšinu ľudí je zapnutie práčky rutinnou záležitosťou. Niektorí si dokonca organizujú deň podľa toho, kedy by mal cyklus skončiť. No mnohí si všimli, že posledná minúta programu akoby nikdy neubehla. Frustrácia z tohto zdĺhavého záveru sa medzi používateľmi sociálnych sietí stala natoľko známa, že sa z nej stal virálny trend na TikToku. V jednom z populárnych videí používateľka Holly (@hollyanddiego) s humorom ukazuje svoju skúsenosť s 30-minútovým pracím cyklom. Po pol hodine práčka stále ukazuje 11 minút do konca, po dvoch hodinách zostáva ešte 5 minút – a v závere sa Holly natiahne na zem, predstierajúc, že aj po 80 rokoch stále čaká, kým sa pranie skončí.

No zábavné videá ukrývajú skutočný technický problém, ktorý má jednoduché vysvetlenie. Podľa odborníka na opravy domácich spotrebičov Iana Palmer-Smitha býva najčastejšou príčinou spomalenia poslednej fázy prania nadmerné množstvo pracieho prostriedku. „Ak do práčky nalejete príliš veľa pracieho gélu alebo prášku, spotrebič potrebuje viac času na opláchnutie zvyškov peny a vody. To nielenže predlžuje cyklus, ale môže časom viesť aj k upchatiu práčky, čo si môže vyžiadať opravu,“ pre denník Daily Mail upozornil odborník. Odporúča preto dodržiavať presné množstvo podľa návodu výrobcu a nepodliehať pocitu, že viac prostriedku znamená lepšie vypranú bielizeň.

Ďalším dôvodom predlžovania cyklu je podľa Palmer-Smitha nesprávne rozloženie bielizne v bubne. Moderné práčky sú vybavené senzormi, ktoré vyhodnocujú rovnováhu záťaže – ak je bubon zle vyvážený, stroj sa pokúša nájsť optimálny spôsob odstreďovania, čo môže predĺžiť čas. Aby ste sa tomuto vyhli, dbajte na rovnomerné rozloženie oblečenia v práčke a vyhýbajte sa preťaženiu. Aj keď posledná minúta na displeji niekedy trvá päťnásobne dlhšie, netreba hneď volať servis. Stačí sa zamyslieť nad tým, čo do práčky vkladáte a ako s ňou zaobchádzate. Trochu väčšia pozornosť pri plnení a dávkovaní môže ušetriť nielen čas, ale aj nervy.