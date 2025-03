Chcete schudnúť do plaviek? Jedzte ako bábätko, radí odborníčka: Stačí dodržiavať tieto TRI pravidlá

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Ak sa chcete zbaviť nadbytočných kíl a cítiť sa lepšie, mali by ste sa podľa odborníčky Nicolette Paceovej inšpirovať dojčenskou stravou. „Dieťa je kľúčom k blahu dospelých,“ uviedla pre denník New York Post. „Je pozoruhodné, že práve ony nám môžu ukázať cestu k zdravému životnému štýlu.“ Nemusíte sa však obávať detských výživ či cumlíkov – stačí prijať tri základné princípy: pravidelnosť, pomalé jedenie a vedomé stravovanie.

(Zdroj: Getty Images)

1. Jedzte každé dve až štyri hodiny

Paceová odporúča zjesť prvé jedlo hodinu až tri po prebudení, pričom by malo obsahovať bielkoviny (napríklad vajcia, syr alebo jogurt) v kombinácii s celozrnnými sacharidmi a porciou ovocia či zeleniny. O tri až štyri hodiny neskôr by mal nasledovať šalát alebo polievka, ideálne s rastlinnými bielkovinami, celozrnným chlebom a ovocím. Popoludní je dôležité doplniť energiu mini-jedlom, ako je ovocie so syrom alebo proteínový smoothie. Večera by mala byť vyvážená – varené zeleniny, šalát, bielkoviny (ryba, hydina, mäso) a príloha, napríklad celozrnný pilaf. Nočná maškrta by mala byť ľahká, ale sýta, napríklad banán s mliekom alebo celozrnné cereálie s jogurtom.

(Zdroj: Getty Images)

2. Neponáhľajte sa

Bábätká jedia pomaly, pričom pri každom jedle strávia približne 15 až 30 minút. Odborníčka preto radí nejesť v zhone a dôkladne prežúvať každé sústo. Príliš rýchle jedenie spôsobuje, že mozog nestihne včas zaregistrovať pocit sýtosti, čo vedie k prejedaniu. Navyše, príliš rýchle jedenie môže spôsobiť tráviace ťažkosti, pálenie záhy, nadúvanie či plynatosť.

3. Vyhnite sa „bezduchému“ prejedaniu

Paceová zdôrazňuje, že rovnako ako deti, aj dospelí by mali počúvať signály svojho tela a jesť len vtedy, keď sú naozaj hladní, nie zo stresu alebo nudy. „Predtým, ako siahnete po maškrte, opýtajte sa sami seba, či ste skutočne hladní,“ radí. Ak ide len o zvyk alebo nudu, skúste sa zamestnať inou aktivitou – čítaním, kreslením alebo cvičením. Ak aj po chvíli stále cítite hlad, doprajte si malé, vyvážené jedlo.