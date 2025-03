Naozaj nedostatok sexu škodí vášmu zdraviu? Vedci v tom majú jasno: Ich odpoveď mnohých prekvapí!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Dlhodobý celibát môže vážne ovplyvniť duševné zdravie, varujú odborníci. Popredný psychológ Sham Singh pre denník Daily Mail upozornil, že celibát vedie k zvýšenému riziku depresie, úzkosti a podráždenosti. „Potláčanie sexuálnych túžob bez alternatívnych spôsobov, ako zmierniť stres, môže vyvolať frustráciu a zhoršiť psychický stav,“ vysvetlil špecialista na sexuálne zdravie. Sexuálna aktivita pritom zohráva dôležitú úlohu pri regulácii stresu vďaka uvoľňovaniu endorfínov a oxytocínu – hormónov, ktoré podporujú pocit šťastia a znižujú úzkosť. Endorfíny, prirodzené látky na zmiernenie bolesti a stresu, sa počas pohlavného styku zvyšujú až o 200 percent, tvrdia odborníci.

(Zdroj: Getty Images)

Podľa štúdie z roku 2021 na vzorke 4 000 ľudí tí, ktorí mali počas pandémie viac sexu, vykazovali nižšiu mieru úzkosti v porovnaní s tými, ktorí sa sexu vyhýbali. Singh dodáva, že spoločenský tlak a vnímanie sexuálnej neaktivity okolím môžu viesť k pocitom hanby, depresii a zvýšenej sociálnej izolácii. Absencia sexu však neovplyvňuje iba psychiku, ale aj fyzické zdravie. Podľa odborníkov môže nedostatok pravidelného sexu spôsobiť svalové napätie, problémy s koncentráciou a precitlivenosť na dotyk. Okrem toho súvisí aj s poruchami spánku a nekontrolovanou chuťou do jedla, keďže ovplyvňuje hladinu testosterónu, estrogénu a stresového hormónu kortizolu.

Šokujúce údaje z prieskumu spoločnosti The Handy odhalili, že takmer každý piaty dospelý človek nad 18 rokov nie je vôbec sexuálne aktívny. Vedci pritom varujú, že tento trend môže mať fatálne následky. Výskum z roku 2023 publikovaný v Journal of Sexual Medicine zistil, že ženy vo veku 20 až 59 rokov, ktoré mali sex menej ako raz týždenne, mali o 70 percent vyššie riziko úmrtia do piatich rokov. Podľa odborníkov z Pennsylvánskej univerzity mali tieto ženy zvýšené hladiny proteínu spojeného so zápalovými procesmi, ktoré poškodzujú zdravé bunky, tkanivá a orgány. Naopak, u žien, ktoré mali sex viac ako raz týždenne, sa takéto riziko nepreukázalo. Výskumníci preto zdôrazňujú, že sexuálna aktivita nie je len otázkou potešenia, ale aj kľúčovým faktorom pre dlhodobé zdravie a vitalitu.