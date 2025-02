Túžite po skvelom sexe? Odborník prezradil, ako na to: Položte svojmu partnerovi TÚTO otázku!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

NEW YORK - Osemdesiatjedenročný profesor ľudskej sexuality, doktor William Yarber, je uznávaným odborníkom v oblasti sexuálneho zdravia a vzťahov. Nedávno zverejnil svoje postrehy o tom, čo robí sex skvelým. Podľa jeho slov je to jednoduchšie, ako si mnohí myslia.

Každý chce poznať tajomstvo skvelého sexu a existuje veľa odborníkov, ktorí vám radi poskytnú návod, ako to dosiahnuť. Jedným z nich je aj William Yarber, ktorý tvrdí, že nejde o žiadne tajomstvo. Podľa jeho slov totiž stačí rýchla diskusia s partnerom a je potrebné sa ho spýtať: „Aké dotyky sa ti páčia?“ Toto je vraj odpoveď, ktorú hľadáte. Tvrdí, že tí, ktorí chcú, aby boli sexuálne navzájom uspokojení, musia o to požiadať, keď spolu vkĺznu do postele. Potom sa do toho pustite spôsobom, aký sa vám a vášmu partnerovi páči. „Podstatou sexuality je dávať a prijímať príjemné dotyky,“ vysvetlil Yarber pre CNN.

V tejto súvislosti sú zaujímavé aj výsledky štúdie vedcov Missourskej štátnej univerzity. Jej autori uskutočnili rozhovory so 78 sexuálne aktívnymi ľuďmi rôzneho veku, pôvodu a sexuálnej orientácie, aby definovali, čo robí sexuálny zážitok nadpriemerným. Väčšina respondentov sa zhodla, že dôležitý je orgazmus, emocionálne spojenie a chémia a uviedla, že orgazmus je základným prvkom ich sexuálnych zážitkov. Niektorí sa zamerali na vlastné vyvrcholenie, zatiaľ čo iní považovali za kľúčový prvok vzájomné orgazmy. Mnohé ženy dokonca vyžadovali viacero orgazmov, aby bol sex „skvelý“. Napriek tomu 20 účastníčok označilo vyvrcholenie za zbytočnosť. Druhým najdôležitejším faktorom pre výnimočný sex bolo emocionálne prepojenie. Mnohí účastníci objasnili, že citové spojenie môže existovať aj bez romantickej lásky, ale osem účastníkov výslovne stotožnilo citovú zložku s láskou. Naopak, 16 účastníkov sa vyjadrilo, že v sexe nepotrebujú citové spojenie.

Ďalším abstraktným, ale dôležitým faktorom „skvelého sexu“, je chémia. Hoci je neuchopiteľná, respondenti sa všeobecne zhodli na tom, že vyžadujú emocionálnu a fyzickú odozvu, ktorá buď je, alebo nie je. Účastníci vysvetľovali, že chémia im umožňuje, aby mali danú osobu radi a dôverovali jej natoľko, že sa môžu uvoľniť, čo im umožňuje sústrediť sa na vlastné potešenie. Hoci sa vo výsledkoch štúdie vyskytli niektoré spoločné témy, zároveň poukázali aj na to, že prvky, ktoré prispievajú k uspokojivému sexuálnemu zážitku, sa značne líšia, pretože „skvelý sex“ je ťažké definovať.