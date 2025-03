Odborníci varujú: Vaša kuchynská hubka má toľko baktérii ako ľudská stolica! TOTO je bezpečnejšia alternatíva

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Mnohé druhy baktérií dokážu prežiť aj v tých najextrémnejších podmienkach. Môžu sa vyskytovať hlboko v zemskej kôre, v horúcich hydrotermálnych prameňoch či zamrznutých tundrách. Ak by ste sa však baktérií opýtali, kde by sa im žilo najlepšie, kuchynská hubka by bola na vrchole zoznamu. Podľa štúdie z roku 2017, ktorú v časopise Nature zverejnil mikrobiológ Markus Egert z Nemeckej univerzity vo Furtwangene, je kuchynská hubka doslova preplnená mikróbmi. V jeho výskume objavil neuveriteľných 362 druhov mikróbov. Na niektorých miestach dosiahla hustota baktérií až 54 miliárd na jeden štvorcový centimeter. „Je to obrovské množstvo baktérií, podobné počtu, ktorý by ste našli vo vzorke ľudskej stolice,“ uviedol Egert.

Kuchynské hubky obsahujú drobné póry a dutiny, ktoré vytvárajú ideálne prostredie pre rôzne druhy mikróbov. Podľa výskumu Lingchonga Youa, syntetického biológa z Duke University, rôzne veľkosti týchto otvorov podporujú najväčší rast baktérií. V experimentoch, kde sa v hubkách z celulózy pestovali rôzne kmene baktérie E. coli, sa potvrdilo, že rozmanitosť veľkostí pórov v hubkách má zásadný vplyv na rast baktérií. „Niektoré baktérie preferujú rast osamote, iné potrebujú spoločnosť. A keďže hubky ponúkajú široké spektrum rôznych štruktúr a zákutí, vytvárajú ideálne prostredie pre všetky typy mikróbov,“ vysvetľuje Egert. Aj keď sú hubky ideálnym domovom pre baktérie, neznamená to, že automaticky predstavujú zdravotné riziko. Baktérie sú všade – na našej pokožke, v pôde aj vo vzduchu. Nie všetky sú škodlivé, niektoré zohrávajú dôležitú úlohu v našom organizme aj v prírode. Kľúčová otázka však znie: Sú baktérie v kuchynských hubkách dôvodom na obavy?

Bežné čistiace metódy nestačia

Štúdia z roku 2017 ukázala, že niektoré druhy baktérií v hubkách môžu byť príbuzné mikróbom, ktoré spôsobujú infekcie u ľudí s oslabenou imunitou. Avšak špeciálne čistiace metódy, ako je zohrievanie hubky v mikrovlnnej rúre alebo oplachovanie horúcou vodou, sa neukázali byť veľmi účinné. Hoci zlikvidovali niektoré baktérie, niektoré odolnejšie druhy sa z nich dokázali rozmnožiť. „Naša hypotéza je, že čistenie môže spustiť akýsi proces selekcie, pri ktorom niekoľko preživších baktérií získa priestor na ďalší rast,“ vysvetľuje Egert. „Ak tento proces zopakujete viackrát, môžete tým nevedomky vyselektovať baktérie, ktoré sú lepšie prispôsobené na prežitie čistenia.“ Podľa Egerta však žiadna z baktérií, ktoré našiel v hubkách, nebola priamo spojená s otravou potravinami alebo vážnymi ochoreniami. Zistil, že až 90 percent hospitalizácií spojených s chorobami prenášanými potravinami je spôsobených piatimi patogénmi – Escherichia coli, Salmonellou a Campylobacterom. Našťastie tieto baktérie sa v hubkách vyskytujú len veľmi zriedka.

„Našli sme iba potenciálne patogénne baktérie, ktoré môžu byť nebezpečné pre ľudí s oslabeným imunitným systémom, starších ľudí alebo deti,“ hovorí Egert. „Pre zdravého človeka však baktérie v kuchynskej hubke zvyčajne nie sú škodlivé.“ Jennifer Quinlanová z univerzity Prairie View A&M v USA v štúdii z roku 2017 uvádza, že iba jedno až dve percentá zo 100 analyzovaných kuchynských hubiek obsahovalo baktérie spojené s otravou potravinami. Tieto hubky však obsahovali len malé množstvo škodlivých baktérií. „Väčšina baktérií na hubkách nespôsobuje ochorenia, skôr spôsobí nepríjemný zápach,“ uviedla Quinlanová.

Odborníci odhalili bezpečnejšiu alternatívu

Zaujímavé je, že v porovnaní s hubkami sa kefky na riad ukázali ako menej rizikové. Podľa štúdie z roku 2022, ktorú vykonala Solveig Langsrudová z Nórskeho výskumného ústavu pre potraviny Nofima, kefky obsahovali výrazne menej baktérií než hubky. Na rozdiel od hubiek kefky medzi použitím efektívnejšie vyschnú, čo zabíja baktérie, zatiaľ čo hubky zostávajú vlhké aj po každodennom používaní. Keď výskumníci v rámci testovania pridali baktériu Salmonellu do kuchynských hubiek, zistili, že sa rýchlo rozšírila. V prípade kefiek však uhynuli. „Kefky sa rýchlejšie vysušia a sú menej ideálnym miestom na prežitie baktérií, ako sú Salmonella,“ dodáva Langsrudová. Aj keď baktérie v hubkách nie sú zvyčajne škodlivé, podľa inej štúdie sa môžu stať rizikom pri určitých okolnostiach, napríklad pri kontakte so surovým mäsom. Preto by ste mali dbať na ich pravidelnú výmenu a údržbu.