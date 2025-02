Toaletný papier v chladničke? Ľudia podľahli ďalšiemu trendu: Dôvod však taký bizarný nie je!

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

USA - Internet je plný bizarných upratovacích trikov, no tento TikTok trend vás možno prekvapí. Ľudia si dávajú toaletný papier do chladničky, aby sa zbavili nepríjemných pachov. Má to však naozaj zmysel?

Toaletný papier má svoje pevné miesto v kúpeľni, no podľa TikTokerov našiel nové, nečakané využitie – v chladničke. Videá na sociálnych sieťach ukazujú, ako dokáže absorbovať nepríjemné pachy z jedla, vrátane zápachu pokazeného mlieka. „Je to jednoduchý trik, ktorý vás nič nestojí,“ tvrdia nadšenci tejto metódy. Podobne ako špeciálne pohlcovače pachov do chladničky, aj toaletný papier pohlcuje vlhkosť a zápachy. Ak vám ide o lacné riešenie, môže to byť praktický nápad.

Samozrejme, je dôležité, aby ste papier po použití v chladničke nepoužívali na toalete – to by asi nebol najlepší nápad. „Možno to znie ako samozrejmosť, ale treba to povedať,“ dodávajú používatelia internetu. Aby trik fungoval čo najlepšie, ľudia odporúčajú použiť čerstvú, neotvorenú rolku. Čím viac papiera na nej zostane, tým väčšiu kapacitu má na pohlcovanie vlhkosti a pachov. Keďže nadmerná vlhkosť v chladničke môže prispieť aj k tvorbe plesní, môže ísť o praktický spôsob, ako tomu predísť.

Hoci TikTok tento trik objavil len nedávno, jeho história siaha až do roku 2015. Napriek tomu existujú aj efektívnejšie a menej „čudné“ riešenia – napríklad sóda bikarbóna. Tá neutralizuje kyslé pachy a nezaberá toľko miesta. Ak sa rozhodnete pre túto metódu, nezabudnite po čase vymeniť celú nádobu, aby zostala účinná.