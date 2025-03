Fanúšikovia Harryho Pottera sú v šoku: Lucius Malfoy mal vyzerať úplne inak! Herec odhalil detaily zo zákulisia

Ilustračné foto (Zdroj: Profimedia)

Britský herec Jason Isaacs si svojou rolou Lucius Malfoya získal fanúšikov po celom svete. Jeho postava bola okamžite rozpoznateľná vďaka dlhým blond vlasom, luxusným róbam a chladnému aristokratickému vystupovaniu. No len málokto vie, že pôvodná vízia filmárov bola úplne odlišná – Malfoy mal byť uhladený obchodník v pásikavom obleku s krátkym účesom. Isaacs tento šokujúci detail odhalil vo videu pre Esquire na TikToku. „Nič z toho tam pôvodne nebolo,“ priznal. Keď mu pred natáčaním ukázali náčrty postavy, bol zaskočený. „Bola to predstava chlapíka v obleku s krátkymi vlasmi, čo sa mi vôbec nezdalo správne,“ spomína. Preto sa okamžite vybral do oddelenia kostýmov a maskérov, aby presadil vlastnú víziu.

„Povedal som im: ‚Dúfal som v parochňu.‘ Oni na to: ‚Dumbledore už má parochňu.‘ A ja som sa opýtal: ‚Je toto film Warner Bros. s limitom na jednu parochňu?‘“ spomína s humorom herec. Keď mu nevedeli vyhovieť, všimol si lacnú striebornú parochňu, akú by si človek kúpil na čerpacej stanici, a požiadal, aby si ju mohol vyskúšať. Rovnaký boj zviedol aj o kostým. „Povedali mi: ‚Lucius je obchodník, takže bude nosiť oblek.‘ Ale ja som im vysvetlil: ‚Nie, on je aristokrat! Nikdy by sa neobliekal ako mukel. Chcem ťažké látky, zamat, kožušinu, plášť!‘“ Keď mu nevedeli vyhovieť, zbadal záves, omotal si ho okolo seba a takto sa vybral za režisérom Chrisom Columbusom.

Režisér bol spočiatku v šoku. „Čo to máš na hlave?“ spýtal sa. Isaacs mu vysvetlil, že chce, aby Malfoy vyzeral mocne a elegantne. Columbus nakoniec uznal, že jeho verzia je omnoho lepšia. „Trvalo to asi tri sekundy a povedal: ‚Myslím, že ťa budú milovať,‘“ dodáva herec. Isaacs presadil ešte jednu zásadnú zmenu – Luciusov prútik ukrytý v palici. Tento ikonický doplnok nebol v pôvodnom scenári, ale Isaacs trval na tom, že Malfoy by nemal obyčajne vyťahovať prútik z habitu ako ostatní. „Chcel som, aby vychádzal z palice, aby to malo štýl a vážnosť,“ vysvetľuje.

Vďaka Jasonovi Isaacsovi sa tak Lucius Malfoy stal jednou z najikonickejších postáv celej série. Jeho chladná elegancia, dlhé blond vlasy a arogantné správanie urobili z Malfoya nezabudnuteľného protivníka Harryho Pottera – no nebyť hercovej iniciatívy, mohol vyzerať ako bežný obchodník v obleku.