Fanúšikovia Harry Pottera od smiechu plačú: Takto sa volá Lord Voldemort v iných jazykoch! Čistý bizár

Myslíte si, že viete všetko o úhlavnom nepriateľovi Harryho Pottera? Lord Voldemort je čarodejník mnohých mien, no ukázalo sa, že ich má oveľa viac, ako si myslíte. Fanúšikovia najpredávanejšej série kníh, ktorej autorkou je J. K. Rowlingová, narazili na niektoré preklady mena Lorda Voldemorta z iných krajín a sú právom zmätení. V druhej knihe série o Harrym Potterovi, Tajomná komnata, sa čitatelia dozvedia, že „I am Lord Voldemort“ (v slovenskom preklad „Ja som Lord Voldemort)“ je anagram rodného mena postavy, Tom Marvolo Riddle. Keď bola však kniha preložená do iných jazykov, tento anagram potreboval úpravu.

Niektoré mená sú preto skutočne bizarné – od Trevora cez Elvisa až po Romea. Nedávny príspevok na Instagrame, ktorý bol publikovaný na oficiálnom účte Harryho Pottera a čarodejníckeho sveta, poskytol fanúšikom pohľad na niektoré z preložených mien. Napríklad v islandčine sa Lord Voldemort volá Trevor Délgome, čo je anagram výrazu „Ég er Voldemort“. Francúzsky preklad Voldemorta je Tom Elvis Jedusor – anagram pre „Je suis Voldemort“. V Dánsku má pomerne romantické meno - Romeo. Jeho celé meno je Romeo G. Detlev Jr., čo vzniklo zo slov „Jeg er Voldemort“. Grécky preklad Lorda Voldemorta je Anton Morvol Hert, zatiaľ čo v holandčine je Marten Asmodom Vilijn a v slovinčine Mark Neelstin.

Nie je prekvapením, že fanúšikovia Harryho Pottera zostali v poriadnom šoku. Mnohí však priznali, že ich príspevok mimoriadne pobavil. „Ó Romeo, Romeo, prečo si len Romeo? – Harry Potter,“ zavtipkoval jeden z komentujúcich. „Predstavte si, že by ste sa báli Trevora... Dumbledore by povedal: ‚Bolo to od teba hlúpe, že si sem prišiel, Trevor.‘ Naozaj desivé,“ pridal sa ďalší. „Páči sa mi to. Elvis má dostal,“ dodal tretí.