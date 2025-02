Kráska (38) zanevrela na mužov v jej veku: Sú nudní a zlí v posteli! V tomto sú vraj mladší muži oveľa lepší

(Zdroj: Instagram/haylihooper)

Po siedmich rokoch randenia s mužmi vo svojom veku sa Hayli Hooperová, ošetrovateľka a časom aj striptérka, rozhodla dať šancu mladším mužom. „Chlapci v mojom veku nechcú nič zábavné,“ hovorí Hayli, informuje denník New York Post. „Všetko, čo chcú, je nájsť nejakú nevlastnú matku pre svoje deti, a vždy so sebou prinesú aj špinu zo vzťahov s bývalými manželkami. A často sú takí odsudzujúci.“ Podľa Hooperovej sú muži jej veku nudní, aj keď priznáva, že ona sama pre nich nie je príliš zaujímavá. Tým pádom sa začali objavovať muži, ktorí sú o takmer dve desaťročia mladší. „Nepovedala by som, že cieľom je randiť s mladšími,“ dodáva s úsmevom. „Ale oni sa mi ozývajú a nakoniec skončím s nimi v posteli. Možno je to tou energiou, ktorú vyžarujem.“

Hayli sa zasmiala, keď spomínala 21-ročného muža, ktorý si šetril peniaze, aby ju mohol pozvať na večeru. Pre Hooperovú je to však len jeden z príkladov toho, ako sa spoločnosť zameriava na mužov, ktorí randia s mladšími ženami, ale opomína ženy, ktoré už dosiahli svoj sexuálny vrchol. „Je to tak bežné, že starší muži sú oslavovaní za to, že randia s mladšími. Nikdy však nehovoríme o tom, že existuje mnoho žien, ktoré už dosiahli svoj sexuálny vrchol, a muži v ich veku o ne nemajú záujem,“ vysvetľuje. Takéto situácie sú podľa Hooperovej čoraz častejšie a vidí to aj u žien v jej veku. „Je to šialené. Takže keď si vyberáme mladších chlapcov, zvyčajne nás za to kritizujú,“ hovorí.

Našťastie, našla podporu medzi priateľkami, ktoré zdieľajú jej preferencie pre mladších mužov. „Moje priateľky a ja sme úplne otvorené a úprimné ohľadom našich sexuálnych skúseností. Po skončení odovzdáme spätnú väzbu a títo chalani to milujú.“ Avšak táto neformálna forma vzťahov jej neumožňuje nájsť vážnejšieho partnera. „Samozrejme, že akýkoľvek vážny vzťah s nimi je mimo hry,“ priznáva. „Mladší muži sú väčšinou chudobní, takže môže byť ťažšie preskúmať niečo hlbšie.“

Napriek tomu však priznáva, že sex je neporovnateľný s tým, čo zažívala s mužmi jej veku. „Snažia sa veľmi a sex je neuveriteľný. Sú ochotní vyskúšať čokoľvek, čo naozaj obdivujem.“ Keď Hayli začne hľadať partnera na dlhodobý vzťah, bude podľa vlastných slov nekompromisná. „Nechcem sa usadiť len tak s niekým, aby som to mala z krku. Musí to byť ten pravý pre mňa a súhlasiť so všetkým, čo robím,“ dodáva. „Zatiaľ si užívam zábavu s množstvom mladších chalanov, a to mi stačí.“