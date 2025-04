Influencerka až príliš milovala zvieratá: Natáčala filmy pre dospelých so PSAMI! Za mrežami bola jeden deň

Logan Gumiskiovú (27) zadržala floridská polícia po tom, ako objavila jej "videá so psami" na sociálnych sieťach (Zdroj: X/Wajid Ali/Sophie rain new leak)

Influencerka z amerického štátu Florida trpí veľmi závažnou psychickou poruchou. Dňa 21. marca tohto roku bola obvinená a zatknutá zo sexuálnej aktivity so zvieraťom. Ako píše Daily Star, Logan Guminskiová (27) sa sama považuje za "psiu mamu" a štvornohí miláčikovia sú "celým jej životom". Do tohto momentu by bolo ešte všetko v poriadku, ale Logan to prehnala na celej čiare.

Bolo ich viac

K jej zatknutiu prišlo po tom, ako na sociálne siete uverejnila sexuálnu aktivitu so psom. Podľa slov floridskej vyšetrovateľky Jordyn Battsovej mala Logan nahrať hneď niekoľko podobných príspevkov, kde sa zúčastňuje na nechutnom akte podobnom zneužívaniu zvierat. "Guminskiová nám po zadržaní tvrdila, že je tvorkyňou vlastného obsahu, ktorý zahrňuje sexuálne explicitné fotografie a videá. Tie sú následne na predaj," povedala Battsová.

Full All X leak tape



Dog mom logan guminskihttps://t.co/31CZkNjXAZ



Sophierain spiderman video



video cooking with kya leak

twitter cooking with kya exposed rape videohttps://t.co/31CZkNjXAZ



Assya montre c’est seins en live nasdas choqué https://t.co/31CZkNjXAZ pic.twitter.com/OVvAHZxEGI — Sophie rain new leak (@joseph_heb35431) April 3, 2025

Údajne to robila pre peniaze

Sexuálnych scén so psami malo byť podľa výpovede obžalovanej viac. Priznala sa, že to mala aj s iným psom a záznam zo sexuálnej aktivity si uložila do svojho mobilu. "Na sociálnych sieťach ma niekto oslovil a požiadal, že keď vyrobím 'video so psami', zaplatí mi 500 dolárov za kus," dodala.

‼️Logan Guminski 'Content Creator' caught R*PING her Chihuahua and Posting Videos on social media 😱



📍Florida pic.twitter.com/U1HADAts1K — i Expose Racists & Pedos (@SeeRacists) March 28, 2025

V polovici marca uverejnila na sociálne siete fotku s viacerými čivavami aj s popisom: "Sú celý môj život." O niekoľko dní neskôr zdieľala video s ďalším psom: "Predstavujem vám najnovšieho člena rodiny. Pozdravte Junipera, alias Junebuga."

Deň po zadržaní, 22. marca, bola Gumiskiová prepustená na kauciu 10-tisíc dolárov (9 014 eur). Čaká ju však súdne pojednávanie, ktoré je predbežne naplánované na 22. apríla. Floridská polícia sa dostala ku Gumiskiovej po tipe od niekoho, kto videl jej vieá na sociálnych sieťach.